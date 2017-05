A quel point le chaos social que semble prophétiser le FN menace-t-il le quinquennat Macron?

Atlantico : "Je suis la voix de la colère sociale" a déclaré Marine Le Pen la veille de sa défaite au second tour de l'élection présidentielle. A quel point le chaos social que semble prophétiser le FN menace-t-il réellement le quinquennat Macron ? S'agit-il d'un fantasme ou existe-t-il des ferments au sein de la société qui vont dans le sens de l'analyse de la candidate frontiste ?

Pierre Bréchon : Marine Le Pen a déclaré avoir "été la voix du peuple de France qui n’en peut plus" et appelé ce peuple à exprimer son malaise social en votant pour elle. Les colères sociales sont évidemment multiples dans un pays qui connaît un chômage élevé depuis plusieurs décennies, chômage qui frappe particulièrement certaines régions et à l’intérieur de celles-ci, plus particulièrement les quartiers sensibles. Marine Le Pen n’est cependant pas la seule à incarner la colère sociale, celle-ci s’exprime aussi à travers la gauche radicale et l’extrême gauche, à travers également les syndicats et certains mouvements associatifs.

Bien sûr, la colère sociale menace le quinquennat Macron, tout comme les mouvements sociaux ont menacé tous les gouvernements. Chaque fois qu’une grande entreprise licencie, ferme ou délocalise, la colère sociale peut s’exprimer. Il en est de même lorsqu’un gouvernement s’en prend à des acquis sociaux comme les grandes manifestations sur les retraites ou plus récemment la loi El Khomry. Ou lorsque les agriculteurs doivent faire face à la chute des prix de leurs productions. Mais la colère ne débouche pas toujours sur des mouvements de grande ampleur. Il faut un espoir de gagner une bataille pour laisser éclater une colère susceptible d’être efficace.

Il est clair que la réforme du code du travail que le nouveau président veut mettre très vite en œuvre, pour autant qu’il dispose d’une majorité parlementaire pour la confirmer après que les ordonnances ont été prises, peut donner lieu à des conflits sociaux importants. On voit mal la CGT et FO accepter facilement des concessions en la matière. Le nouveau pouvoir devra en fait négocier avec les syndicats réformistes, particulièrement la CFDT.

Cela dit, les formes des luttes sociales ont évolué au cours du temps. Les grèves longues et dures sont devenues rares, les démonstrations de force se font plutôt à travers les grandes manifestations médiatisées. On ne semble pas à la veille d’une révolution prolétarienne !

Eddy Fougier : Il suffit de voir ce qu'il s'est passé à Nantes dès 20h30 avec les échauffourées. Il y a une société au bord de la crise de nerfs, de la colère sociale. On est pas du tout proche de la colère idéologique proche du FN on est plutôt proche de l'extrême gauche. Aujourd'hui des manifestations de syndicat contre Emmanuel Macron alors qu'il n'est pas officiellement président. Il y a une colère sociale qui couve et le déclencheur qui semble évident c'est la décision par ordonnance (49-3 soft) aux yeux des mouvements sociaux sur la réforme du code du travail. Que le terrain soit effectivement propice à ces manifestations de colère sociale c'est évident. Là où je ne suis pas d'accord avec Marine Le Pen c'est "je suis la voix de " cette expression de la colère sociale n'est pas nécessairement portée uniquement par MLP. Elle est aussi portée par JLM, des mouvements d'extrême gauche, des mouvements identitaires, des mouvements sociaux pas essentiellement politique, des zadistes… Elle s'exprime par une grande partie de la société et MLP s'arroge ce fait d'être le porte-parole de la colère sociale. Elle n'est pas seule. Concernant les causes : On ne pense au refus du libéralisme et son impact social, le rejet du système, la frustration de ceux qui n'ont pas réussi à porter leur contestation à l'Elysée… Il y a une colère face aux médias, les commentateurs, les éditocrates en tout genre qui sont sensés véhiculer "une pensée unique". Structurellement celle qui est la mieux placée pour capter ces voix de colère c'est Marine Le Pen qui bénéficie déjà d'une assise politique et a capté la voix de 11 millions d'électeurs au second tour. En revanche la seule alternative crédible, c'est la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon si la dynamique se maintient.

Xavier Crettiez : La thématique de la colère sociale est un aliment du vote protestataire que ce soit le vote Mélenchon ou FN. Ces partis ont tout intérêt à mettre en avant la colère sociale. Il y a des problèmes et des attentes sociales fortes. Qu'il y ai des problèmes réels j'en doute pas. Nous sommes dans un pays étonnant qui se caractérise par rapport aux voisins par une haine du libéralisme avec cette idée que Macron représenterait une élite libérale et que à ce titre il ne serait fondamentalement pas légitime car porteur d'une étiquette libérale. Une partie de la population, notamment chez les mélenchonistes éprouve un rejet du libéralisme. L'arrivée de celui qui incarnerait cette image du libéralisme peut susciter une forme de colère sociale.

Ensuite ce qui joue beaucoup dans le sentiment de colère c'est le sentiment de relégation et la distance par rapport au service public. Je ne serais pas étonné qu'on trouve une corrélation forte entre les mouvements activistes et la disparition des services publics élémentaires, le recul de la démocratie locale et la présence de l'Etat. Le FN a d'ailleurs beaucoup plus joué sur l'idée que l'Etat devait réaffirmer sa présence dans cette élection. Il y aussi une misère sociale objective qui alimente évidemment un vote de rejet, de colère ou encore une colère identitaire qui peut s'exprimer de la part des "petits blancs" sur l'idée d'être abandonnée au profit des minorités visibles et vice et versa pour les minorités qui peuvent se sentir discriminées, pas suffisamment acceptées. La colère est alimentée par des crises sociales, économiques et aussi politiques.