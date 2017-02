Que seraient capables d’apporter nos géants de la technologie en cas de guerre totale ?

Atlantico : Face à la multiplication de cyberattaques contre des intérêts nationaux américains, Google a dernièrement enquêté et produit un rapport sur ces cyber-ingérences. Ce dernier fait en outre état des activités du groupe de hackers "APT28", soupçonné d’œuvrer pour le gouvernement russe, et d'avoir notamment lancé une série d'attaques contre le Parti démocrate au cours de la dernière présidentielle américaine. Dans le cadre de ce que l'on peut appeler les "guerres hybrides" dans le champ du digital - qui revêt en outre la forme de la "cyber-guérilla" - quel rôle pourraient jouer les entreprises du Web occidentales ?

Quel parallèle éventuel pourrait-on établir entre ces dernières et des entreprises engagées dans les efforts de guerres plus conventionnelles, à l'image de la Régie Renault côté français, ou encore Krupp côté allemand, au cours des deux derniers conflits mondiaux ?

Franck DeCloquement : La question des "cyber-ingérences" d’origines russes mériterait en soi – et à juste titre – de nombreux développements techniques, pour bien comprendre ces affaires sur le fond, compte tenu de l’actualité quotidienne que nous délivrent les médias sur ce phénomène stipendié dans la presse depuis quelques mois. La dernière en date somme d’ailleurs à nouveau le Kremlin, déjà soupçonné d'avoir perturbé l'élection américaine, de démentir des accusations d'ingérence, cette fois dans la campagne d'Emmanuel Macron. Nous y reviendrons plus loin. "Penser la guerre" n’est pas chose simple. Vous soulevez ici pêle-mêle la question de la "souveraineté numérique", des "ingérences déloyales" dans nos espaces numériques. Mais aussi celle des "guerres hybrides", de la "techno-guérilla" et des "actions irrégulières", popularisée en outre par des auteurs aussi prolixes que Joseph Henrotin ou le chercheur Elie Tenenbaum, dans le cadre des "espaces solides et les espaces fluides" qu’a conceptualisé de son côté l’historien Laurent Henninger. Leurs écrits offrent d’ailleurs de belles analyses dans le registre des actions "non-conventionnelles" modernes, dites aussi "irrégulières". À ce titre, on ne peut que saluer la parution du Focus stratégique de Tenenbaum, Le piège de la guerre hybride, et l’ouvrage d’Henrotin, Guerre hybride et techno-guérilla : une première approche, qui clarifient conjointement cette conceptualisation originale. Dans son premier chapitre, l’auteur définit d’ailleurs le concept de guerre hybride, comme le résumait Dimitry Queloz sur blogdefense.overblog.com : "la guerre hybride représente un "mélange" de pratiques de la guerre régulière et de la guerre irrégulière. La première se caractérise par le fait qu’elle est menée par une force armée structurée et reconnaissable (port d’un uniforme), soumise à l’autorité d’un Etat. Elle s’appuie par ailleurs sur des normes doctrinales et juridiques qui limitent les possibilités d’action. De son côté, la guerre irrégulière, en raison de la variabilité de ses formes, est plus difficile à définir en dépit d’un certain nombre de caractéristiques: emprise sur les populations, aptitude à l’innovation et à l’adaptation en matière de doctrine et d’organisation, variété des modes d’action (insurrection, guérilla, terrorisme, etc.). Elle est principalement le fait de groupes subétatiques, même si les armées étatiques peuvent également la pratiquer."

La demande circonstanciée de François Hollande sur ces "menaces de cyberattaques" et autres "ingérences digitales" dans le cadre de la prochaine présidentielle, entre dans ce spectre de réflexion... Le Kremlin, soupçonné d'avoir perturbé l'élection américaine, doit sans cesse démentir des accusations d'ingérence dans la campagne de certains candidats à la magistrature suprême. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian lui même, avait déjà mis en garde contre la "diffusion massive de fausses informations", susceptibles d'être utilisées comme un outil de "déstabilisation psychologique" et "d’influence dans le champ perceptif", dans le cadre de nos institutions politiques républicaines. Prévenant d’ailleurs que la France pourrait, elle aussi, avoir recours à "l'arme numérique" en cas de cyberattaques confirmées, visant ses intérêts. Il faut toutefois bien distinguer ce qui relève de l’offensive contre "les infrastructures numériques" de ce qui relève des "opérations de désinformation" poursuivant des buts "d’action psychologique" à travers le "champ sémantique" qu’offre le cyberspace... Ce n’est pas tout à fait la même chose comme semble l’oublier de très nombreux commentateurs, très peu au fait de ces affaires.

L’exemple le plus abouti de ce genre de doctrines usant de "l’arme psychologique" est celui de la "guerre hors-limites". Un concept popularisé par les Chinois Liang et Xiangsui dans leur très fameux livre éponyme. "Ces deux formes de guerre sont des idéaux-types qui facilitent la compréhension mais, dans la réalité, elles ne sont pas cloisonnées puisqu’il existe entre elles une certaine porosité. En dépit de cette tendance forte, l’auteur met en exergue la difficulté pour les armées régulières occidentales, à s’engager dans ce processus "d’hybridation". Ces armées sont en effet moins souples structurellement, institutionnellement, doctrinalement et culturellement que les forces subétatiques qui disposent, en fin de compte, de meilleures facultés d’adaptation, tel le caméléon"… Comme le rappelait Dimitry Queloz, la "techno-guérilla", quant à elle, a ses origines dans les débats de stratégies alternatives des années 1970-1980 : "elle représente alors une forme d’hybridation "instrumentale" car elle est pensée d’emblée comme telle en tant que "système de défense le plus adapté" – à noter que l’auteur distingue une deuxième catégorie d'hybridation : l’hybridation "contrainte ou d’opportunité". À cette époque, plusieurs phénomènes se conjuguent pour remettre en cause le principe d’engagement régulier des forces armées de l’OTAN".

Quant aux enjeux et aux moyens de notre "souveraineté numérique", ils ont été très largement popularisés par un auteur comme Pierre Bellanger. Et le constat est abrupt : nous sommes en situation de vulnérabilité absolue, car notre pays, la France, n’est plus souverain sur les infrastructures, les logiciels et les réseaux numériques qui deviennent le cœur névralgique de notre économie, de notre défense, de notre société et de la vie numérique de chacun d’entre nous en général. L’État n’est plus à même d’y garantir la République. Pas de démocratie, d’économie ou de défense souveraine véritable, si les réseaux répondent de logiques rivales et peuvent se retourner contre nous à tout moment. Alors que les réseaux pourraient être notre meilleure chance de progrès et d’émancipation, nous les laissons en réalité devenir le moyen de nous appauvrir, de nous rendre vulnérable et de nous asservir. Mais cet abandon n’est pas pour autant irréversible… D’ores et déjà, une prise de conscience est en cours, des options stratégiques existent et les moyens techniques sont déjà là. Et certains s’accordent à dire que le moment est venu de reprendre notre souveraineté numérique en main, moyennant quelques efforts de réflexions, de protections et d’anticipations simples… Eu égard pour nos alliés politiques et nos amis sur la scène internationale, qui peuvent être aussi – a contrario – nos pires ennemis dans le champ du digital et du web sémantique. Ceci n’est pas incompatible dans le cadre des actions de diplomatie secrète, en lien avec les stratégies "d’info-dominance" et de "guerre de l’information". C’est aussi le cas dans le registre de la guerre économique que se livrent à l’échelle du globe les États.