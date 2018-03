Que reste-il vraiment du souffle de la vision portée par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle ?

Dans une interview donnée au Parisien le 2 mars dernier, Muriel Pénicaud a pu annoncer que le gouvernement irait "plus loin" que les que les partenaires sociaux sur la question de l'indemnisation chômage. Une décision qui a entrainé la réaction du négociateur FO, Michel Beaugas : « Pour l’instant, on peut se satisfaire du fait que notre accord a été repris à 95 % ». Au regard des déclarations de campagne concernant le paritarisme, Emmanuel Macron avait pu déclarer "Je fais confiance aux syndicats pour réguler les relations de travail dans la branche et l'entreprise.

Mais ils ne doivent pas se substituer aux détenteurs de l'intérêt général". Près d'une année après la tenue de ces propos, où en sommes-nous des annonces d'une certaine fin du paritarisme à la française ?

Philippe Crevel : Emmanuel Macron a un sens napoléonien de la réforme. Il commence par attaquer un flanc faible. L’avantage obtenu, il frappe fort au cœur avant de mener une bataille de mouvement. Il a pratiqué ainsi pour le code du travail. Il fait de même pour la Corse, la formation professionnelle, l’assurance-chômage, la SNCF ou les retraites. Pour lancer les hostilités, le Gouvernement annonce la couleur de la réforme avec à la clef un rapport qui signale la nécessité d’agir vite et bien. Les personnes visées réagissent, en règle générale, de manière véhémente, se découvre car exposées à la vindicte populaire. A ce moment là, le pouvoir accélère et annonce fièrement ses intentions concrètes en indiquant qu’il pourra user des ordonnances. Mais très rapidement, pour circonscrire l’incendie, une concertation est engagée. Les parties prenantes sont alors submergées par un flot de propositions, ce qui les obligé à effectuer des choix et à accepter la conciliation par peur de périr noyées. Ainsi, pour la SNCF, de la publication d’un rapport, celui de Jean-Cyril Spinetta à la concertation, quelques jours se sont déroulés.

Avec les régimes complémentaires de retraite, l’assurance-chômage reste un des derniers domaines où le paritarisme est censé primé. Or, aujourd’hui, le gouvernement donne le « la ». Le paritarisme à la française a toujours été fortement encadré par l’Etat. Nous sommes un pays vertical depuis des lustres, depuis la monarchie absolue, depuis le Consulat.

Dans sa forme actuelle, le système de protection sociale français date de 1944. Tout n’est pas né, loin de là, à la Libération et tout n’a pas été créé en une journée. La protection sociale est le fruit de l’industrialisation et des luttes syndicales qui l’ont accompagnée. De nombreuses structures d’initiative privée ou publique apparaissent au cours du XIXe siècle afin de venir en aide aux ouvriers.

Notre histoire sociale est marquée par la période révolutionnaire, avec la suppression des corps intermédiaires par la loi Chapelier de 1791 et le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791, qui interdisait la création de syndicats de salariés et de mutuelles ainsi que le droit de grève, a compliqué l’élaboration de consensus sociaux. Il faudra attendre le 25 mai 1864, sous le Second Empire, afin que le délit de coalition et de grève soit supprimé par la loi Ollivier. Dans les faits, cette loi met un terme au délit de constitution de syndicats tout en maintenant leur interdiction. La légalisation des syndicats professionnels n’intervient qu’avec la loi du 21 mars 1884. Ce combat pour la reconnaissance des syndicats a laissé son empreinte dans l’histoire sociale de la France.