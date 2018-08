Ce que pourrait changer la décision de la justice américaine contre la firme Monsanto

Atlantico : Monsanto a été condamné par la justice américaine à verser 289 millions de dollars à Dewayne Johnson et reconnaît la firme comme responsable de son cancer, ce dernier étant attribué à son exposition aux herbicides "Roundup Pro" et "Ranger Pro". Concrètement est-ce que cette décision (une première) pourrait créer un précédent du point de vue de la justice et influencer les deux procédures actuellement en cours en France ?

Bruno Parmentier : Jusqu’à preuve du contraire, notre justice est indépendante de la justice américaine ! D’ailleurs cette dernière n’a pas dit son dernier mot, et ce jardinier américain a malheureusement toutes les chances d’être mort avant de recevoir ses indemnités ! car Monsanto va faire appel et va faire trainer tout cela au maximum. Mais d’une part ce jugement risque de faire jurisprudence aux USA, et d’autre part les juges européens sont des hommes et des femmes, qui sont naturellement influencés par « l’air du temps ».

Ce dernier est de moins en moins favorable à Monsanto, et aux pesticides en général. Et la controverse sur le caractère cancérigène du glyphosate va redoubler.

Surtout que la somme attribuée à un simple particulier semble tellement énorme qu’elle va exciter des convoitises. Rappelons que Bayer-Monsanto (maintenant que la première a effectivement absorbé la seconde, c’est plus de 25 milliards de chiffre d’affaires annuels, rien que dans l’agrochimie (plus ce que fait Bayer dans la pharmacie, la santé et les matériaux, qui représente près de 35 milliard supplémentaires), et 140 000 salariés dans le monde !

En fait, avec les regroupements qui se sont effectués dans les deux dernières années, il n’y a plus que 4 firmes privées de taille gigantesques qui contrôlent l’agriculture mondiale (du point de vue des semences et pesticides, et de plus en plus des bases de données) : Bayer-Monsanto, Chem-China-Syngenta, Corteva (issu du mariage de Dow et Du Pont de Nemours), et BASF. Tout cela n’a rien de rassurant du point de vue démocratique, et de ce point de vue le fait que la justice s’immisce dans ces dossiers et compense un peu le laxisme ultra libéral des politiciens n’est peut-être pas un mal.

Quelles pourraient être les conséquences de cette décision américaine en Europe aussi bien au niveau de la perception de la firme qu'en termes juridiques ?

On peut déjà noter qu’il s’agit là, non d’un agriculteur, mais d’un « simple » jardinier qui épandait ce produit dans les cours d’école californiennes ! Il y a encore deux ans, 3 millions de français achetaient du glyphosate chaque année, et nos jardins publics et les allées de nos pavillons de banlieue en sont encore remplis ! La première conséquence va être de renforcer l’abandon, déjà très largement entamé, de ce produit pour tous les usages urbains.

Notons cependant que ce jardinier utilisait à longueur de journée, et probablement sans protection suffisante, du produit ultra concentré. Il en a donc absorbé énormément, ce qui n’est évidemment pas le cas du simple promeneur. Mais est-ce néanmoins bien raisonnable de laisser jouer ses enfants jour après jour sur des sols gorgés de ce produit ?