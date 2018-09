Ce que le gaspillage sur le prélèvement à la source a d'ores et déjà couté aux contribuables français

Que d’incompréhensions et d’atermoiements de la part des politiques, de Bercy, des médias et des contribuables sur le cheminement de l’idée de Prélèvement à la Source (ci-après PAS), et la façon dont l’Etat s’est englué dans cette réforme technocratique d’une complexité invraisemblable, et qui a été menée en dépit du bon sens avec un coût élevé pour le pays. Le « nouveau monde » vient là de prendre un sacré coup de vieux, et la crédibilité de la parole politique également.

François Hollande et Emmanuel Macron, son conseiller à l’Elysée à l’époque, avaient pourtant les idées claires au départ : partir d’un sous-jacent idéologique (répartition moins inégalitaire de l’impôt, en oubliant le principe constitutionnel de l’égalité des Français devant l’impôt …) pour instituer le PAS et pouvoir ensuite fusionner plus facilement ces cotisations sociales (qui avaient pourtant le gros avantage d’être des impôts à taux raisonnables avec des assiettes larges …) avec l’Impôt sur le Revenu (ci-après IR), afin de les rendre progressives et non plus proportionnelles.

Cette trajectoire était à l’origine ponctuée d’étapes parfaitement identifiées à l’époque : individualisation de l’IR, réduction préalable des crédits d’impôts et des niches fiscales et sociales, prélèvements mensuels de l’IR par les banques (cf.

déclarations de 2016, peu de contribuables non bancarisés en France) des contribuables dès le 1er janvier 2018 et fusion des trois prélèvements sociaux avec l’IR dès le 1er janvier 2019. Devant les renoncements des politiques sur ces étapes préalables, Bercy, qui sait travailler vers l’objectif ultime, a poursuivi son chemin, sourd aux avertissements de plus en plus nombreux des experts, du syndicat Solidaires Finances Publiques et du Medef.

Où en est-on aujourd’hui sur ce bateau ivre qu’est devenu le projet de mise en place du PAS ? Toutes les hypothèses formulées par les ministres concernés (sauf Bruno Lemaire) et par les uns et les autres étaient mises sur la table et plus personne ne comprenait les tenants, les aboutissements et finalement le sens et les enjeux de cette réforme. J’imagine (pure spéculation de ma part) que le ministre des comptes publics, peut-être en accord avec le président de la république, a organisé la fuite de la note de la DGFIP de juillet tirant le bilan de la phase d’essai du PAS qui n’était pourtant plus d’actualité (tests réalisés en juin 2018 révélant des erreurs, en partie corrigées depuis) étant surtout le fait des employeurs, parmi lesquels, en premier lieu, l’ETAT, la POSTE (salaires + revenus privés se cumulant pour certains agents), certaines caisses de retraite (en partie celles des fonctionnaires et d’autres organismes publics), pour justifier report du PAS au 1er janvier 2020.

Je comprends également qu’Édouard Philippe et Bruno Le Maire ont été court-circuités dans cette affaire et n’apprécient évidemment pas d’avoir été informés très tard du processus retenu au plus haut niveau pour sortir de ce piège, qui jetait le doute sur un potentiel bug technique. Au-delà, l’impact psychologique de ces renoncements successifs provoque des sueurs froides dans la majorité parlementaire. Les Français, lorsqu’ils verront leurs pensions et salaires nets baisser du fait du PAS, sans parler des autres baisses de revenus déjà annoncées, pourraient bien se détourner du président de la république, même s’ils sentent confusément qu’Emmanuel Macron mène un combat courageux, mais avec des maladresses et des polémiques inutiles.

De là à imaginer que le président de la république ne sera pas en mesure de se représenter au terme du quinquennat, qu’Edouard Philippe sera candidat à la présidence de la république et qu’il choisira Bruno Lemaire comme premier ministre, il n’y a qu’un pas que certains n’hésitent pas à franchir, avec un programme libéral (et non patronal) alternatif pour la croissance, avec la libre circulation des biens et des marchandises (mais pas des hommes) au sein de l’’Europe, le respect des droits des vrais travailleurs et des défavorisés (rien de pire que le déterminisme social français), la reconnaissances des vrais employeurs (les employés ont besoin des employeurs que sont les entreprises et les associations), mais contre les rentes de situation, la concurrence déloyale et certains discours patronaux conservateurs voire archaïques.

Les mêmes imaginent déjà que la droite modérée prépare son retour, après Emmanuel Macron qui aura eu l’immense mérite de réduire l’assiette de l’ISF, d’instituer la « flat tax » et d’avoir procédé à de vraies réformes structurelles que la droite traditionnelle avait été été incapable de réaliser. La France a encore une chance de s’en sortir, si le président de la république actuel devient meilleur dans les actes que dans les discours en s’attaquant enfin aux dépenses publiques et à l’âge de départ à la retraite, comme l’avaient fait tous ses prédécesseurs (sauf François Mitterrand qui avait fait le contraire et institué les 35 heures).