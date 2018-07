Ce que fut vraiment l’Action française au sommet de sa puissance

Partenaire de Storiavoce, la revue Codex #4 présentée ici par sa rédactrice en chef, Priscille de Lassus, est consacrée à l’Action française et tout particulièrement à la condamnation du mouvement par les autorités romaines en 1926 jusqu’à la réhabilitation du mouvement sous le pontificat de Pie XII en 1939. Par ailleurs, Codex propose aussi un entretien avec le grand historien Michel Pastoureau consacré aux couleurs dans l’Histoire. Le Cahier pédagogique, sur lequel Storiavoce reviendra, se plonge quant à lui dans la chrétienté et la papauté médiévales.

Priscille de Lassus est interrogée par Christophe Dickès.

Priscille de Lassus: Après des études littéraires et une école de journaliste, Priscille a commencé par travailler chez Radio Classique au service Actualités. Elle est aujourd’hui rédactrice en chef de Codex, un livre-magazine novateur qui raconte l’histoire du christianisme avec pédagogie et curiosité. Codex, partenaire de Storiavoce, assume sa fibre pédagogique et une grande honnêteté intellectuelle, sans avoir peur des controverses. Une trentaine d’universitaires composent le conseil scientifique. Priscille prête régulièrement sa plume à d’autres revues culturelles : L’Objet d’art, Archéologia, Art et métiers du livre, Les Vieilles maisons françaises…