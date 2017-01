Ce que l'exemple des Luddites du 19è siècle peut nous enseigner sur la révolution robotique à venir

Atlantico : Au 19e siècle en Angleterre, un groupement organisé d'ouvriers se faisant appeler "Les Luddites", menaient la résistance contre l'automatisation des tâches dans les usines et la perte d'emplois par les machines. Ils ne se battaient pas contre les machines, plutôt contre le fait que les richesses supplémentaires qu'elles apportaient grâce à la hausse de la productivité ne profitaient pas aux travailleurs, juste aux patrons. Aujourd'hui dans un monde où les emplois sont de plus en plus menacés par l'IA et l'ubérisation, est-ce qu'un type de mouvement similaire pourrait de nouveau voir le jour ?

Hubert Landier : Le progrès des techniques a toujours suscité des mouvements d’opposition parmi ceux dont le métier se trouvait irrémédiablement condamné ou qui bénéficiaient d’une rente de situation désormais compromise. Ces réactions sont compréhensibles, mais en même temps le changement est inévitable. Schumpeter a parlé de "destruction créatrice". Le tissu économique se renouvelle. Cela crée des opportunités pour les uns, mais peut constituer un drame pour les autres.

Ainsi, les taxis (et notamment les taxis parisiens) se sont longtemps enfermés dans des règles compliquées, très corporatistes et malthusiennes, avec un numerus clausus destiné à augmenter la valeur de leur licence (la "plaque"). Le développement des plateformes comme Uber sonne la fin de telles pratiques. Ils risquent d’y perdre l’investissement que représentait l’achat de leur licence et parlent de concurrence déloyale. Les chauffeurs d’Uber, de leur côté, se plaignent d’être maintenant trop nombreux et de l’augmentation du montant de la marge qu’ils doivent laisser à la plateforme. Ils espéraient bien gagner leur vie et finalement ce n’est pas le cas. Un nouvel équilibre va s’établir. Mais cela passera sans doute par des menaces, par des manifestations, jusqu’à ce que l’Etat trouve un compromis qui tienne compte à la fois de la nouvelle donne technologique et des points de vue propres aux différents acteurs.

Les Luddites s'attaquaient directement aux moyens de production. Aujourd'hui avec des firmes internationales qui n'ont pas d'existence physique dans les pays où elles exercent cela paraît compliqué ? L'action violente étant "dépassée" quelles seraient les armes d'un nouveau mouvement potentiel ?

Les firmes peuvent être multinationales, mais leur activité est toujours locale. Et il est toujours possible à l’Etat de s’en prendre aux modalités de cette activité locale. Il peut la taxer ou la soumettre à certaines règles ou à certaines restrictions, voire les interdire. Prenons un exemple : certaines personnes ont désormais la possibilité de louer une pièce de leur logement en passant par Airbnb, c’est très bien, cela leur permet de payer leurs traites ou de se faire un complément de revenu et cela permet à des touristes de voyager à moindre coût qu’en allant à l’hôtel. Maintenant, si un investisseur achète un immeuble entier pour le louer sous forme de studios par l’intermédiaire de Airbnb, on comprend que les hôteliers soient furieux et qu’ils agissent afin d’obtenir une réglementation contre ce qu’ils considèrent comme une concurrence illégale. Et cela passera par du lobbying auprès des pouvoirs publics.