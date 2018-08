Ce que l’économie française aurait à gagner à se concentrer sur son commerce extérieur

La France veut plus de croissance, moins de chômeurs, jeunes et aussi séniors, sans oublier ceux de longue durée. La France veut aussi réduire son déficit budgétaire, diminuer les inégalités, calmer la hausse de ses prix, faire naître un réseau de métropoles et renforcer ses pôles de compétitivité, augmenter les salaires, soutenir ses PME, aider les territoires en difficulté, nouer plus de liens avec l’Afrique, l’Allemagne, l’Espagne, innover et breveter davantage, avoir plus d’ingénieurs, de germanistes, de TPE, d’apprentis, d’utilisateurs d’Internet, d’entreprises « branchées » avec leurs sites… etc.

La France ne cesse de se donner des objectifs, des plans (banlieues, réseaux de soins, économies d’énergie et autres méthanisations…).

Chaque fois, elle attend un « rapport ». Pour l’Intelligence artificielle elle vante, puis range, le rapport Villani. Pour la SNCF, elle apprécie ses audaces, ce qui lui permet de le mettre en œuvre seulement en partie, après avoir envoyé les signaux de sa détermination. Elle peut aussi les enterrer : Plan Borloo des Banlieues – jugé trop cher et étatique, ou Rapport Cette sur le SMIC qui proposait de ne plus l’indexer aux prix – jugé trop explosif.

La France a la manie des objectifs (et des rapports), pour préparer les esprits, lancer des chiffres, ou bien montrer que le pays sait où il va. Mais cette multiplication d’objectifs, si elle provoque des réactions politico-syndicales et emplit les gazettes a un grave défaut : plus la France se dote d’objectifs, plus il apparaît qu’ils sont contradictoires. Augmenter les salaires soutient la demande mais pèse sur les profits, tout en creusant le déficit extérieur. Soutenir les autoentrepreneurs en augmentant le plafond de leurs revenus n’aide pas les TPE, les artisans et les commerçants - qui vont se plaindre. Augmenter le SMIC n’aide pas les TPE, mais plutôt les « Smicards », mais qui peuvent alors le rester à vie. Hausser le taux du Livret A soutient l’épargne, au détriment de la consommation (on n’en parle jamais), et renchérit le coût de financement du logement social (on en parle un peu), sans jamais se demander si ce ne sont pas les cadres qui bénéficient en fait de l’avantage fiscal du célèbre Livret. Baisser les taux d’intérêt pour le logement et/ou les subventionner fait augmenter le prix du mètre carré en solvabilisant les acquéreurs… Et ainsi de suite : tout objectif s’accompagne d’effets pervers et de moyens financiers, coûts dont il s’agira de démontrer qu’ils s’amortissent avec le temps (bien sûr) – avec leurs effets pervers (bien sûr). Au fond, toutes les politiques publiques sont favorables à la majorité des habitants et rentables à terme, économiquement et socialement !

Le hic est que l’augmentation du déficit budgétaire montre que les effets contradictoires, annoncés pour le court terme, de ces politiques ne se compensent pas à long terme, au contraire. C’est le contraire qui joue : plus d’objectifs (louables, bien sûr) et plus de politiques (autofinancées à long terme, bien sûr) donnent plus de déficit et de dette publique (depuis quarante ans) !

Donc, il ne faut pas multiplier les objectifs et les politiques qui les escortent. Pas 100, 10 alors ?