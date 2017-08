Quand les vieux singes apprennent à faire des grimaces et quand les journées ont vraiment vingt-quatre heures : c’est l’actualité des montres de cette fin d’été

Si vous pensez encore qu’une journée ne compte que douze heures, comme le cadran de votre montre, c’est que vous faite trop confiance aux horlogers traditionnels. Chacun le sait dans la vraie vie : les journées se décomptent sur vingt-quatre heures et il faut avoir la paresse mentale d’un « méchanicien » horloger pour se contenter de douze heures, comme du temps des cadrans solaires qui n’affichaient l’heure que le jour. Heureusement, quelques maisons sauvent l’honneur avec des cadrans calés sur vingt-quatre heures, comme cette Longines Twenty-Four Hours, héritage lointain des montres réalisées autrefois pour le personnel navigant qui peut voir le soleil se lever ou se coucher plusieurs fois par jour au cours d’un vol, au point d’en perdre les repères horaires habituels.

L’aiguille des heures fait ici le tour du cadran sur vingt-quatre heure, quelle que soit la position du soleil dans le ciel (rien de changé pour les minutes). Cette réédition d’une montre de navigation aérienne pousse la coquetterie jusqu’à avoir conservé sa couronne de remontage en « boule » – souvenir du temps où les avions n’étaient pas pressurisés, ni climatisés, quand l’équipage devait porter des gants pour résister au froid de la haute altitude…

LES PARTISANES : Des montres de femmes qui ne singent pas les montres d’hommes…

Un œil sur le rétro, l’autre sur les tendances de la mode, la nouvelle montre Rétro amorce un amusant retour aux années 1970, avec son boîtier rectangulaire façon or rose, la maille milanaise de son bracelet (on peut aussi préférer le style léopard : en haut de la page), la « petite seconde » de son cadran et même son prix – qui ne dépassera pas les 250 euros. Avec une maison comme Les Partisanes – uniquement des montres féminines, le plus souvent associées à des bijoux – et des créatrices trentenaires comme Élise et Jessica, les montres de mode « à la française » peuvent se passer de griffes internationales : ce ne sont plus de simples réductions des modèles masculins, mais des accessoires pensées par des femmes pour des femmes. C’est déjà beaucoup, en plus de leur volonté de rester Made in France…

FREDERIQUE CONSTANT : Une certaine idée du luxe abordable… La maison Frederique Constant, désormais sous pavillon japonais (groupe Citizen), n’en défend pas moins les couleurs d’un classicisme suisse qui sait rester abordable. Témoin cette montre automatique d’une remarquable sobriété, rassurante par son boîtier en acier (40 mm), mais épatante par l’esthétique de son cadran argenté, qui mêle harmonieusement les chiffres romains de la grande tradition horlogère, le guillochage des plus belles montres suisses et les trois aiguilles qui en disent assez sur le temps qui passe. Pour moins de 900 euros, c’est bien la preuve que le luxe horloger peut rester accessible dès lors qu’il est pensé avec le souci de respecter tradition et qualité…