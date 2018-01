Quand le président français se met aux fake news en affirmant que le peuple français aurait voté comme le peuple britannique....

Londres,

Le 22 janvier 2018,

Mon cher ami,

Je m’apprêtais à vous écrire pour vous raconter par le menu la visite de notre président à Sandhurst. Je ne vous en avais pas soufflé mot, ces dernières semaines, tenu par le secret de l’organisation. Mais j’étais associé de près à la rencontre entre votre président et notre premier ministre.

Pourtant, je me demande si le plus important ne s’est pas passé dans un studio de la BBC, lorsque votre président a concédé, face à Andrew Marr, que vraisemblablement, un référendum français sur l’appartenance à l’Union Européenne aurait donné le même résultat que le référendum britannique.

Vu comme les réseaux sociaux se sont emballés depuis lors, j’espère juste que le compte twitter de votre président ne va pas être fermé.

Parce qu’on est carrément dans le domaine des fake news. Et comme il est à l’origine de cette rumeur......Franchement, à la place de Twitter ou Facebook, je m’interrogerais sur les suites à donner à toute cette affaire. En effet, l’onde de choc n’est pas près de se dissiper. Et je vois venir une véritable déstabilisation de tout l’establishment européen. Il faut fermer le compte du fauteur de trouble!

Pour le romancier Andrew Marr, la réalité dépasse soudain le fiction.....

En préalable, mon cher ami, connaissez-vous l’extraordinaire roman de politique-fiction que le journaliste qui a interviewé votre président, mon ami Andrew Marr, a publié quelques mois avant le référendum du Brexit? Il est intitulé Head of State. L’auteur imagine que le Premier Ministre britannique meurt d’une crise cardiaque à quelques jours du référendum; et que Downing Street fait tout pour dissimuler le décès du chef de l’exécutif dans l’espoir d’empêcher le Brexit de gagner. C’est désopilant, dans la veine de l’humour noir que l’on dit être très british. Et il s’agit d’une satire extraordinaire du comportement de nos milieux dirigeants. Sans compter que le livre était prémonitoire puisque le Brexit a gagné.

Eh bien! Andrew aura certainement eu besoin de tout le flegme, british lui aussi, comme il se doit, pour ne marquer aucun étonnement. Le président français, lui, était bien vivant lorsqu’il a dévoilé l’envers du décor. C’est d’ailleurs le plus amusant, dans l’interview, si vous la regardez: votre jeune président si maîtrisé, si attentif à ne pas faire un faux pas, est pris de court par la question d’Andrew; il concède que le peuple français aurait voté comme le peuple britannique, puis il se reprend, en invoquant le contexte, l’énergie que lui-même aurait déployée et, cerise sur le gâteau, le fait qu’il ne faudrait jamais demander à un peuple de répondre à une question par oui ou par non.

Quelle onde de choc ?

Il faut se rendre compte que cet entretien est diffusé le jour où le SPD a, très péniblement (56%), voté de continuer les négociations pour la constitution d’un gouvernement avec la CDU et la CSU. Or l’un des principaux arguments de Martin Schulz, patron des sociaux-démocrates allemands et ancien président du Parlement européen, consiste précisément à dire que l’Allemagne ne peut pas laisser tomber le président français, si désireux de faire avancer l’Union européenne et l’intégration de la zone euro. Etes-vous sûr que si la nouvelle de l’interview d’Emmanuel Macron avait été distribuée hier matin et non hier soir, cela n’aurait eu aucune incidence sur le vote d’un SPD largement rétif à la perspective d’une nouvelle « Grande Coalition »?