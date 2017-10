Quand Marine Le Pen lisse et "macronise" son propos

Adoucir le ton, arrondir les angles, lisser l'image. Tout au long de "L'Émission politique" de France 2, hier, Marine Le Pen a bien veillé à corriger l'impression d'agressivité extrême qu'elle avait laissée lors du fameux débat télévisé de l'entre-deux-tours de la présidentielle. Sur la forme, et le choix des mots, cela en devenait presque caricatural... Le hashtag sur le harcèlement des femmes, #balancetonporc ? Elle juge "la phrase brutale et injurieuse". La refondation du FN, parti dont on sait, depuis 40 ans, qu'il ne souffre pas l'idée d'un début de courant en interne, la culture de l'autocratie étant de tradition dans le mouvement lepéniste ?

Elle souhaite désormais "un fonctionnement moins vertical, plus horizontal dans le mouvement". On pouvait même tomber de sa chaise, ou en rire carrément, quand le langage de Marine Le Pen, consciemment ou non, en vient à emprunter à la sémantique macronienne : évoquant son parti, elle souligne qu'il s'agit "de terminer notre transformation en parti de gouvernement". Ah, la "transformation", la réforme Macron à tous les étages a même envahi le propos télévisé de la Présidente du FN !

L'intention "mariniste" est, en tout cas, de tenter de ne plus donner trop prise à ceux qui la rangent, classiquement, dans la catégorie d'extrême droite. Lisser l'image, vous dit-on. Les membres d'un groupuscule d'extrême droite violent, dont un membre a été assesseur du FN, viennent d'être arrêtés ? L'un d'entre eux appréciait beaucoup la petite nièce Marion Maréchal Le Pen ? Elle jubile en relevant qu'elle écarte toute "vision outrancière ou caricaturale", "on ne peut me faire le procès de complaisance" avec ceux qui traduisent leur extrémisme idéologique en actes violents. Elle insiste, enfonce le clou, comme pour se distinguer de la nièce potentielle rivale: la violence contre les politiques et les mosquées, précise-t-elle encore, est "inadmissible", "elle doit être condamner lourdement".

La sortie de l'Euro ne doit plus être un marqueur

L'effort de "modération" du propos lepéniste, sur le fond, aboutit aussi à reporter aux calendes grecques l'hypothèse de la sortie de l'Euro. "La peur des Français", dans ce cas (contrairement au cas des attentats), est invoqué pour ne pas appliquer le programme FN de la présidentielle. Le sujet de l'Euro ne doit plus être un marqueur central de la politique économique du parti, la démission de Florian Philippot se voit ainsi justifiée. Pour elle, une seule priorité s'impose désormais, "la souveraineté territoriale", "rétablir nos frontières" hexagonales. La "souveraineté monétaire",elle, bien après, on ne sait pas vraiment quand, ni pourquoi, viendrait éventuellement "clôturer" le processus. Léa Salamé relance, ne comprenant pas bien si la "sortie de l'Euro" est toujours, à terme, inscrite au programme du FN ? "Nous allons voir", lâche simplement Marine Le Pen, comme tombée, sémantiquement parlant, dans une macronite aïgue : sa position, commente-t-elle, est "pragmatique, pas idéologique" !