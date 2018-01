Quand l’intelligence artificielle mène les humains à commettre des erreurs (de plus en) plus graves

Un article de la Harvard Business Review fait l'analogie entre le miroir aux alouettes de Power Point en termes d'efficacité d'organisation du travail, et celui (potentiel) de l'intelligence artificielle et du machine learning. En quoi ces technologies et autres méthodes pourraient s'avérer décevantes dans cette optique ?

Yvon Moysan : Si les années 1995-2000 auront été celles de la mutation de l’internet, les années 2015-2020 seront vraisemblablement celles du Big data et de l’intelligence artificielle faible. Comme avec internet, les solutions d’IA vont modifier en profondeur l’organisation de l’entreprise, qui devra nécessairement s’adapter à cette nouvelle intelligence au centre d’enjeux cruciaux : systèmes experts commerciaux, réalisation d’analyses prédictives, évolution des modèles d’affaire… L’intelligence artificielle va rendre les entreprises plus intelligentes, dans le sens où elle leur permettra d’être plus proactives et d’appuyer leurs décisions.

Le résultat final devrait se rapprocher d’une entreprise en mode data-driven, dotée d’une capacité organisationnelle analytique qui englobe la détection, la génération, le stockage, le traitement et l’analyse des données. L’IA sera alors partout, et l’entreprise devra donc veiller à l’analyse de la faisabilité technique et juridique des solutions qu’elle mettra en place, à des structures adaptées, à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle, sans oublier les sujets éthiques. Chacune de ces différentes composantes ayant ses propres limites, cela engendrera sans aucun doute de nombreuses déceptions.

En conséquence, les décisions seront elles aussi data-driven, c’est-à-dire qu’elles engloberont une composante analytique basée sur le traitement de données internes ou externes. La qualité des décisions dépendra alors sans doute de la manière dont le management s’adaptera et gèrera ces nouvelles technologies au sein d’une organisation. Si la technologie est importante, le manager aura alors un rôle clé. Cette évolution du management nécessaire devra donc être suffisamment prise en compte en amont, dans le cas contraire cela provoquera inéluctablement là aussi des déceptions. Recruter une équipe de data scientists ne sera en effet pas suffisant pour transformer radicalement une entreprise en mode data. Il s’agit en effet d’une réelle mutation qui impacte l’intégralité des processus de l’entreprise et qui redéfinit même la manière de travailler, de communiquer et d’interagir. Le manager devra ainsi être capable d’agir en temps réel, voire en mode préventif ou prédictif mais également de pouvoir impliquer tous les nouveaux spécialistes de la data dans les processus de décisions. Dans le cas contraire, nous aboutirions à l’inverse du résultat escompté : lourdeur et inertie, annihilant ainsi le bénéfice du temps réel et du prédictif initialement recherchés.