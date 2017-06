Quand Hollande encourageait les socialistes à rester groupés face à Macron

Mardi 25 avril 2017

Macron « désastreux »

Il arrive, accompagné de Julie Gayet. Les deux semblent très heureux. Très complices. Une évidence : François Hollande a fait le deuil de cette présidentielle à laquelle il participe par candidat interposé. Il s’accorde une soirée amicale chez des artistes. Ils ont mis les petits plats dans les grands pour passer une soirée « sympa ».

Le président est soulagé : Jean-Luc Mélenchon n’est pas parvenu au second tour. Emmanuel Macron, selon toute vraisemblance, va lui succéder.

Très en verve.

Très drôle.

« Je viens de regarder Emmanuel au 20 heures de France 2. Il a été désastreux. Tendu, crispé, arrogant. Il doit se ressaisir. » La table approuve. Et joue à se faire peur sur cet inconnu Macron et la diablesse Marine Le Pen qui avance à marche forcée dans cette campagne de second tour. « Il va passer, bien sûr, mais il ne doit pas trop s’abîmer dans ce second tour car la suite sera ingérable. »

Comme toujours, François Hollande reste un commentateur avisé, saillant, de la vie politique. Il a déjà mis en garde Macron sur l’idée d’une victoire acquise. Il l’a fait en aparté avec des journalistes, lors de son déplacement, le matin même, à Laval. « Rien n’est fait. Une élection, ça se gagne, ça se conquiert. »

Exécution sommaire à peu de frais, du cadet par l’aîné, mise évidemment en musique par toutes les chaînes d’infos. Le cadet a peu goûté et s’est livré, à la sortie de sa visite à l’hôpital de Garches, à un réquisitoire sur « tous ceux qui ont mené le FN à ces niveaux »… Comprendre François Hollande et son gouvernement, dont il oublie un peu vite qu’il a été l’un des membres éminents.

Admonester Macron tout en le soutenant. Le président se livre à l’un de ses exercices préférés, avec tout de même une tendresse pour « Emmanuel », « l’homme qui l’a trahi avec méthode », selon ses propres mots, mais auquel il passe encore beaucoup de choses. Étrange sentimentalisme pour un homme qui semble en être dépourvu. Mais le président poursuit : « Il est dans la continuité de mon quinquennat » et là on comprend mieux son intérêt à soutenir Macron. L’héritier. Il n’a pas de mots si tendres pour Manuel Valls, « cynique. Un cynisme qui l’a perdu. Il ne se relèvera jamais de ses manœuvres actuelles ». François Hollande préfère garder une rancune tenace à son Premier ministre plutôt qu’à son ministre de l’Économie. Il est vrai que dans ce duel de frères ennemis, Valls n’avait aucune chance d’emporter l’affection du président. Moins diplômé que Macron, moins agile intellectuellement, moins dissimulé, moins manœuvrier. Plus laborieux. Il voit arriver Valls à dix kilomètres. N’a jamais vu arriver Macron et de cela, il fait une qualité. Hollande reconnaît en Macron le manipulateur qu’il sait être, et l’intelligence des situations. Il reconnaît aussi ses propres défauts. Se décider du jour pour le lendemain après avoir pris un temps infini à ne pas trancher. Il se voit en Macron. Pour le meilleur et pour le pire.