Quand la fronde de militants contre les statuts de La République en Marche prouve que le mouvement présidentiel ne répond pas mieux à Ia crise politique que les "vieux partis"

Et dans la complexité de sa pensée, il s'est entiché des deux.

Emmanuel Macron va renoncer à réduire les APL, mais il va raboter les aides publiques à l’isolation sur les fenêtres et du coup va mettre au chômage... Julien Courbet. On ne va pas en pleurer.

Le meurtre du père Jacques Hamel dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray par deux djihadistes l'an passé avait réactivé la crainte de tensions communautaires en France entre musulmans et catholiques. Un an après, le recul de l'influence de l'islamisme radical reste une priorité absolue chez les français.

Chaque année des robots ultra perfectionnés en intelligence artificielle et vrais gens participent à une compétition dont l'objet est de prouver qui a l'air le plus humain

Un an après le meurtre du père Hamel, la blessure est encore très présente dans les deux communautés.

La secrétaire d'Etat à l'égalité femmes-hommes Marlène Schiappa a demandé un rapport au Haut conseil à l'égalité concernant les pratiques obstétricales non consenties.

Les premiers chiffres du chômage du quinquennat Macron sont sortis, et ils sont dans le vert. On observe que le nombre de demandeurs d'emploi catégorie A (sans aucune activité) avait baissé de 0,3% au mois de juin, soit 10 900 chômeurs de moins qu'en mai.

Tout récemment s’est propagée une affirmation d’après laquelle l’Allemagne aurait déjà gagné plus d’un milliard d’euros sur l’aide à la Grèce. Ces profits viendraient d’une part du surplus d’intérêts dégagé par les prêts bilatéraux octroyés par l’Allemagne à la Grèce en 2010 et 2011, d’autre part des revenus des obligations grecques achetées par la Bundesbank en application du programme SMP .

Occuper ses enfants est souvent un défi pour de nombreux parents, en particulier lorsque le temps n'est pas à la fête. De nombreuses activités peuvent être réalisées avec toutes sortes d'objets présents dans la maison et amuser petits et grands.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Un an après l’assassinat du père Hamel par des djihadistes, la France lui rend un hommage solennel

David Valence enseigne l'histoire contemporaine à Sciences-Po Paris depuis 2005. Ses recherches portent sur l'histoire de la France depuis 1945, en particulier sous l'angle des rapports entre haute fonction publique et pouvoir politique. Témoin engagé de la vie politique de notre pays, il travaille régulièrement avec la Fondation pour l'innovation politique (Fondapol) et a notamment créé, en 2011, le blog Trop Libre , avec l'historien Christophe de Voogd.

Je le répète : Emmanuel Macron incarne pour beaucoup le rejet de "la politique" au profit d'une vision technicienne de l'exercice de l'autorité et de la prise de décision : il existerait des hommes et des femmes qui sauraient ce qui est bon pour le Pays ; il suffirait de leur faire confiance.

Les nouveaux partis qui émergent sur la contestation des anciens apparaissent, à ce stade, plus comme des symptômes que comme des solutions.

La philosophie politique ne nous a pas encore proposé de modèle de régulation des intérêts et d'organisation de la vie de la Cité qui tienne compte de l'élévation globale du niveau d'éducation et de la capacité de chacun à s'informer rapidement.

À cet égard, on pourrait d'ailleurs écrire de façon provocatrice qu'Emmanuel Macron, qu'on présente comme centriste mais qui est très éloigné sur le fond de cette sensibilité politique, est un Albert Rivera qui a réussi!

Les formes de contestation et les solutions sont différentes, mais il est frappant de voir que l'Espagne a connu une onde de choc comparable à la nôtre il y a peu de temps, avec l'émergence du mouvement Podemos, l'équivalent du mélenchonisme, d'une part, et de Ciudadanos, une formation se présentant centriste, d'autre part.

Beaucoup des parlementaires de la majorité pensent en effet que la vie publique doit simplement se plier aux règles et aux valeurs de l'entreprise pour être plus efficace. Qu'elle doit être un simplement reflet de la société.

David Valence : Quoi de plus classique en effet que la contestation des statuts ou de l'action des dirigeants d'un Parti politique par une fraction de ses adhérents? Le Parti socialiste, les Républicains, l'UDI ont connu de telles frondes par le passé.

