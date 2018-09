Quand il faut emporter son oreiller au Ritz et quand le smoking s’impose en plongée : c’est l’actualité des montres quand se profile vendémiaire

Sur un semis de diamants ponctué de grands chiffres stylisés, la lune de Franck Muller fait sa ronde ...

FRANCK MULLER : Pimpante comme une jeune Parisienne...

Voir une grande marque de complications mécaniques se réveiller pour offrir aux femmes quelques subtilités de haute horlogerie, c’est quand même très plaisant !

Repère iconique du luxe horloger des années 1990, la maison Franck Muller revient sur le devant de la scène avec un style « tonneau » qui n’a pas pris une ride, mais qu’on regarde aujourd’hui avec l’affection qu’il faut porter aux formes élémentaires capables de bien résister à l’épreuve du temps. Autant dire que ce « tonneau » [restylé en mode contemporain dans cette collection Vanguard] est à nouveau furieusement tendance et qu’il semble d’autant plus neuf et percutant que la marque a su, au fil des années, préserver sa singularité et son exclusivité. Quoi de plus chic, cette saison, qu’une Franck Muller ? C’est ce que vont se dire les dames qui auront la chance de porter cette Lady Moonphase, qui reprend non seulement le boîtier « tonneau », mais aussi les chiffres stylisés et colorés qui donnent à la montre son identité, avec un semis de diamants et un affichage des phases de lune, inattendu dans une montre aussi féminine. L’ensemble y gagne une forme de puissance « charismatique » qui est le propre des futures icônes horlogères. Ce n’est certes pas donné, mais, avec un vrai mouvement mécanique Swiss Made, cette Lady Moonphase aussi pimpante qu’une jeune Parisienne peut tutoyer bien des « vieilles dames » qui prennent la poussière dans les vitrines...

ICE-WATCH : Glamour et tendresse de l’automne...

Comme on aimerait ne pas regarder cette jeune femme dans les yeux ! On se contentera donc de remarquer qu’elle porte une Ice Glam Red d’un rouge plus caliente qu’un piment mexicain – un rouge de braise capable de faire oublier, dans la démesure de son audace chromatique, les sanglots longs de l’automne. Ce rouge franc et quasiment volcanique est celui de la force, mais il se décline avec des touches d’or sur le cadran en deux boîtiers (34 mm et 40 mm) qui rhabilleront les plus timides – sans ruiner les plus audacieuses puisque l’addition se situe nettement sous les 90 euros. La douceur tendrement veloutée du bracelet en silicone apporte l’indispensable touche de confort à ce glamour incendiaire. Il ne faut pas oser, il faut y aller !

CHANEL : Au Ritz comme à la maison...

C’est juste pour le plaisir de l’image, cette demoiselle nous rappelant qu’une jeune fille bien élevée ne doit oublier ni son pyjama, ni son oreiller, ni surtout sa montre Chanel Code Coco quand elle a rendez-vous au Ritz, là où Coco Chanel avait son appartement et son rond de serviette. La délicieuse Alice Dellal (ci-dessous) nous rappelle également que la Code Coco en céramique noire est une des montres féminines les plus créatives de ces dernières années, avec ce qu’il faut d’humour et d’impertinence pour l’emporter en séduction (le bracelet « matelassé », le fermoir du sac Chanel 2.55 qui fait clic, le cadran caché ou révélé, le petit diamant en clin d’œil de lumière sur le noir de la céramique, etc.). Montre ou bijou ? On en débattra une autre fois : apparemment, Mlle Dellal semble très pressée de rejoindre sa chambre...