Quand le catholicisme (ultra) part en croisade en Pologne… Et c'est ainsi qu'on assassine la démocratie !

La Pologne est un beau pays. J'en reviens. La Pologne est couverte de merveilleuses églises baroques. J'en ai visité. Nombre d'entre elles – pas toutes heureusement – sont des copies ferventes de Saint-Nicolas-du-Chardonnet. A Poznań, à l'entrée de la Basilique dédiée à Saint Kazimierz une grande affiche avec ce gros titre en noir : "halte au génocide des bébés polonais !". En dessous, un texte vibrant qui dénonce l'avortement comme un "crime contre l'humanité" visant à vider la Pologne de ses enfants à naître.

Il y est question d'un "complot sataniste et mondialiste". Il n'est pas précisé s'il s'agit d'un complot maçonnique ou juif…

Des affiches comme celles-ci, il y en a dans plusieurs édifices religieux. Elles ont été apposées là avec la bénédiction de l'épiscopat. La hiérarchie religieuse polonaise a oublié toute prudence et toute circonspection. Des centaines de milliers de femmes polonaises se sont chargées de le lui rappeler en manifestant – victorieusement – contre un projet de loi gouvernemental abolissant de facto l'avortement.

Car l'épiscopat est le plus fidèle soutien du gouvernement. Le gouvernement, lui, est le plus fidèle soutien de l'épiscopat. Cette alliance, ce mélange des genres, provoquera un jour un retour de bâton. Et alors les curés polonais n'auront pas assez de larmes pour pleurer.

Sous le règne M. Kaczynski, un paranoïaque madré et retors, la Pologne est devenue un pays schizophrène. Sur toutes les chaines de télévision publiques on vitupère à longueur d'émission l'ennemi héréditaire russe. Mais en même temps on ne tarit pas d'éloge sur Poutine, un leader viril qui en a… Pas une heure ne se passe, sans que, sur les même chaines on insulte l'Union européenne coupable de vouloir sanctionner la Pologne, qui, selon elle, bafoue les libertés les plus élémentaires.

Mais quiconque se promène en Pologne y verra partout des panneaux : "cette route a été construite par l'Union européenne", " ce pont, etc.", "cette école, etc.". Les instances communautaires déversent en effet des milliards sur la Pologne. Mais pour ceux qui sont là-bas au pouvoir, c'est "prend l'oseille et tire-toi !" La Pologne est le plus grand et le plus fidèle pays catholique d'Europe. La fille aînée de l'Eglise, car la France a abandonné ce statut. Depuis le XVIIe siècle, la Vierge Marie est reine de Pologne. Aujourd'hui, quand elle regarde le pays dont elle est la souveraine, elle a un bandeau sur les yeux. Pour ne pas voir.