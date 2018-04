"Ce qu’est l’homme" : on peut faire un très bon roman avec des "vies pas belles"

Les langoliers Révolution environnementale accidentelle ? Des scientifiques créent par hasard une enzyme capable de dévorer le plastique

300 millions de tonnes ! C'est la quantité de plastiques que nous produisons chaque année. Et l'on estime qu’entre 8 et 12 millions de ces tonnes finissent dans nos océans. Alors quand des chercheurs américains et britanniques développent par hasard une enzyme capable de détruire du plastique en un temps record, beaucoup crient au miracle ! Pas si vite…