Ce qu’Emmanuel Macron peut espérer de l’Espagne et du Portugal pour rééquilibrer les rapports de force au sein de l’Union européenne

Atlantico : Alors que l'Union Européenne apparaît en manque de leadership, et que le Européenne franco-allemand ne semble plus soudé, quels rôles peuvent jouer l'Espagne et le Portugal dans la relance de l'Union Européenne ?

Bruno Alomar : Le couple franco-allemand est en effet très profondément divisé. Sur des sujets comme la Grèce (que l'Allemagne et 14 Etats voulaient sortir de l'euro, contre la France et deux Etats qui y ont mis leur veto), comme l'énergie ou les migrants, France et Allemagne ne sont pas d'accord.

Plus fondamentalement, ils ne sont plus d'accord sur grand-chose dans la construction européenne, si ce n'est son principe. C'est maigre.

Le Portugal et l'Espagne sont deux pays très attachés à la construction européenne. Leur entrée dans l'Union en 1986 a correspondu à une ère de modernisation comme ces pays, très en retard par rapport au reste de l'Europe occidentale, n'en avaient pas connue depuis longtemps.

Ce sont aussi des pays qui se sont efforcés de "rester" dans le jeu européen au cours des années récentes. Rester dans le jeu en mettant en oeuvre - beaucoup plus que la France - leur énergie à essayer de satisfaire aux exigences budgétaires et financières du Pacte de stabilité et de croissance.

Donc, ce sont des pays qui sont favorables à la construction communautaire. Ils restent cependant un pays "moyen" et un "petit" pays.