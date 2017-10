Puissant électoralement... mais improductif du point de vue idéologique : le FN a-t-il une véritable "vision du monde" ?

Un tiers des Français partageraient les idées du Front national, selon une enquête effectuée pour Franceinfo et Le Monde par Kantar Sofres-OnePoint. La question de la « bataille culturelle » remportée par le FN refait surface. La réponse mérite d’être nuancée.

Si l’on considère ce que Gramsci définissait comme le « front culturel », il faut considérer deux époques différentes depuis que le FN est véritablement ins‑ tallé dans l’arène politique.

La première est dominée par la stratégie de Bruno Mégret, très offensive. La seconde voit les scores du FN davantage indexés sur une rente, entretenue à l’extérieur du FN par une production culturelle et discursive identitaire, autoritaire, inégalitaire.

Le Front national a mené un véritable combat culturel au cours des années 1980 et 1990. Si François Duprat « invente » véritablement le FN en mettant en avant la question de l’immigration (« Un million de chômeurs, c’est un million d’immigrés en trop »), si Jean-Pierre Stirbois, le « solidariste », martèle un discours « social » et anti-immigré aux accents OAS (« Jamais nous ne permettrons que la France s’arabise »), c’est véritablement Bruno Mégret qui développe la stratégie la plus aboutie de victoire par les idées et qui l’impose une décennie durant au parti de Jean-Marie Le Pen – voir Dans l’ombre des Le Pen (aux éditions Nouveau Monde) par Nicolas Lebourg et Joseph Beauregard.

Le rôle de Bruno Mégret, alors à la tête de la « délégation générale » du Front national fut d’imposer dans le débat public des mots et des sujets nouveaux. Mégret et les siens – Jean-Yves Le Gallou notamment – ont toujours conçu la politique comme l’art d’imposer une vision du monde. C’est ainsi que le thème de l’identité a été abondamment utilisé par le FN des années 1980 et 1990 dont la revue chargée de diffuser les concepts mégrétistes s’appelait juste‑ ment « Identité ». La mesure concrète donnant substance à la valorisation de l’identité c’est la « préférence nationale », théorisée par Jean-Yves Le Gallou dans un livre paru en 1985 : La Préférence nationale, qui contribue à modifier les termes du débat politique.

La thématique identitaire avait, aux yeux du Club de l’Horloge (think tank réunissant des intellectuels de droite et d’extrême droite, cherchant l’union de « toutes les droites ») une vertu qui était d’être un excellent adjuvant à des recettes néolibérales très dures. Les Horlogers avaient aussi, dans une note de 1984, avancé l’idée que l’utilisation du vocabulaire républicain pouvait véhiculer sa vision du monde. Habile stratagème. Enfin, « l’euphémisation discursive » (selon l’expression d’Alexandre Dézé) est consubstantielle à la stratégie de combat culturel mené par la Délégation Générale mégrétiste. Elle permet d’instiller dans le débat politique des idées qui seraient immédiatement inacceptables à l’oreille.