PS et LR : ceux qui ont sombré, ceux qui s'en sont sortis et ce que ça nous apprend pour la suite

La droite et la gauche se trouvant divisée et dans le besoin de se reconstruire, ce scrutin peut être la bonne occasion de tirer des leçons afin de départager une bonne fois les attitudes adoptés au sein des partis. Quels leçons politiques la droite et la gauche peuvent-elles tirer de ce scrutin ?

Olivier Rouquan : La droite et la gauche de Gouvernement doivent repenser la structuration de leurs idéologies et de leurs organisations. Ainsi, il faut clarifier les lignes : la présidentielle a été un brouillon qui a laissé transparaître trop de clivages internes (par exemple, pour les socialistes, le revenu universel versus le RSA élargi/ pour la droite, l’Etat minimum versus l’Etat modernisé, ou encore la société ouverte contre la logique identitaire)... Ces différences sont devenues des divergences, entre autres, du fait des primaires qui poussent les leaders a accentuer les divisions, plutôt qu’à trouver des compromis ; les dissensions se déroulent devant les électeurs, ces derniers, ayant ensuite du mal à s’y retrouver.

Notons que les partis qui n’ont pas organisé de primaires ont performé au premier tour de la présidentielle : ils n’exposent pas à ce point leurs divergences internes.

Le fait que les leaders de droite et de gauche traditionnelles aient ainsi poussé à fond la logique du conflit interne indique aussi qu’ils ne se supportent plus les uns les autres ; pour LR, les déclarations hier de certains réélus ou élus appelant à « l’expulsion » de collègues, montre que cela n’est pas soldé. En fait, ces organisations n’ont pas su réinventer un modèle managérial leur permettant de réguler leurs tensions internes. Pour ce faire, il fallait profiter de l’après 2002, premier coup de semonce majeur, en refondant le militantisme. Penser que les primaires suscitant une adhésion instantanée et fugace suffirait, était une erreur. La logique du « surtout pas de vague » et du plus petit commun dénominateur a ses limites... En fait, la crise du PS et de LR est une crise de partis sans militants, aspirés par le haut, soit peur leurs dirigeants qui les entrainent dans leurs sempiternelles querelles, dynamique dans la laquelle le jeu des égo compte pour beaucoup au détriment du travail constant de légitimation par les idées.