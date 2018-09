Projet de loi de Finances 2019 : la double épreuve de vérité

Atlantico : Dans quelle mesure ce PLF 2019 pourrait représenter une épreuve de vérité politique pour Emmanuel Macron ?

Philippe Crevel : La loi de finances pour 2018 a été adoptée, l’année dernière, quelques semaines après l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République. Son élaboration et sa discussion sont intervenues en plein nirvana post électoral. En outre, la croissance donnait l’impression qu’un nouveau monde économique prenait forme. Un an plus tard, le climat n’est plus le même. Après avoir été encensé, le Président est rappelé à la dure réalité des lois anciennes de la politique. Il est confronté comme ses prédécesseurs à la versatilité de l’opinion qui passe de l’amour à la haine en quelques instants.

La croissance semble, par ailleurs, se dérober sous ses pas. Il est rattrapé par un train de problèmes en tout genre. Le projet de loi de finances, le 2e de l’ère « Emmanuel Macron » est celui du cœur du mandat. Si celui de 2017, construit dans l’euphorie de la victoire, comportait encore les marques de l’ancienne majorité, le projet de loi de finances pour 2019 est censé, à mi-mandat, être l’expression pleine et entière de la volonté du Président. Mais, depuis mai 2017, que de mois perdus, que de tergiversations sur le sens de la politique à tenir.

Le budget est non seulement un document comptable mais aussi une feuille de route fixant les priorités, les objectifs de l’Etat. Le Président s’est engagé à réduire le poids des dépenses publiques, le montant des prélèvements obligatoires, le déficit et la dette. Pour atteindre ses objectifs, il avait indiqué qu’il diminuerait les effectifs de la fonction publique d’Etat de 50 000, qu’il redessinerait les modes d’actions de l’administration. Or, pour 2018, c’était trop tôt. Seulement 1600 suppressions de postes avaient été prévues sur un total de plus de deux millions d’emplois publics au sein des services de l’Etat. Autant dire, rien, même pas l’épaisseur du trait. Pour 2019, le nombre de suppressions d’emploi serait limité à 4500 postes. Une accélération des suppressions est prévue en 2020 quand le train des élections aura démarré.

Vis-à-vis de la conjoncture, Emmanuel Macron chausse les souliers de François Hollande en comptant sur les fruits de l’expansion pour mener sa politique de réforme. Il a espéré que la croissance lui permettrait tout à la fois de respecter les engagements européens de la France et qu’elle lui donnerait des marges pour financer ses promesses les plus coûteuses comme l’exonération de la taxe d’habitation ou la restauration d’un service national.

Face à la raréfaction des marges de manœuvres, les arbitrages à réaliser sont plus tendues. Le gouvernement est contraint de réaliser quelques coupes sur le ministère des sports, sur l’emploi administratif à l’Education nationale ou à Bercy qui sert depuis de nombreuses années de variable d’ajustement pour les effectifs budgétaires.

L’équation budgétaire 2019 sera d’autant plus complexe que l’intégration du CICE dans la grille des cotisations sociales occasionnera un surcroît temporaire de dépenses d’où l’idée de ne plus compenser intégralement toutes les exonérations de charges que décide l’Etat. Le déficit budgétaire, surtout si le ralentissement économique se confirme devrait se rapprocher à nouveau des 3 %. La dette devrait en outre se rapprocher de la barre symbolique des 100 %.

Erwan Le Noan : Les budgets sont toujours des épreuves de vérité, à double titre : d’abord, parce qu’ils révèlent quelles sont les préférences arbitrées par le Gouvernement (s’il préfère dépenser pour telle ou telle politique) ; ensuite, parce qu’il permet de cristalliser l’équilibre politique du parlement.

Le projet de budget du gouvernement pour 2019 devra d’abord être jugé sur son contenu. Il joue une partition délicate. D’abord, parce qu’il est attendu sur les questions sociales : une partie de l’opinion souhaite qu’il donne des preuves de son attachement aux personnes les plus fragiles. Ensuite, parce qu’il est également attendu sur une la maitrise des dépenses publiques et la réforme de l’Etat, qui sont des enjeux économiques et sociaux majeurs. Enfin, les réformes économiques qui ne seront pas lancées maintenant ne produiront probablement pas leurs effets avant la fin du mandat.

Le budget est également – et il ne faut pas l’oublier, un moment politique très important. Il sera intéressant de voir comment la majorité agit pendant les débats, au sein du groupe LaRem mais également dans ses relations avec ses alliés comme le Modem. Il sera également intéressant de surveiller le vote, en décembre. On considère généralement que c’est ce qui détermine l’appartenance à la majorité ou à l’opposition. Comment se comporteront les groupes ? Comment votera le groupe Agir-UDI ?