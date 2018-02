Projet de loi asile et immigration : la gauche Castafiore fait entendre sa voix

Atlantico : Dans une tribune publiée par le Huffington Post, Jean-Christophe Cambadélis a mis en cause Gerard Collomb dans le cadre du projet de loi Asile Immigration qui sera présenté ce 21 février en Conseil des ministres. ​"Du courage, Gérard: voilà ce que nous attendons de toi. Le courage de ne pas oublier qui tu as été. Et si tu ne le fais pas par humanisme, fais-le au moins pour la France, sa réputation et son honneur. Tu sais au fond de toi qu'il n'y a rien d'équilibré dans la politique migratoire que tu conduis. Tu sais que tous ceux qui travaillent à l'accueil des migrants n'accepteront jamais les nouvelles règles que tu proposes. Tu sais même que les réfugiés préféreront errer dans les rues plutôt que d'aller dans des camps – et le zéro SDF ne sera qu'un autre horizon lointain".

Alors que l'ONG Save The Children révélait le 15 février qu'un enfant sur 6 dans le monde vivait dans une zone de conflit, ne peut on pas voir ici une forme d'hypocrisie de la part de l'ancien Premier secrétaire du Parti socialiste, qui en situation de responsabilité, serait sans doute contraint de mener la même politique qu'il dénonce ?

Eric Verhaeghe : ​Je dirais volontiers qu'il s'agit d'une hypocrisie tout à fait calculée et intéressée. N'oublions jamais les deux casquettes de Cambadélis. Il y a l'ancien premier secrétaire du Parti Socialiste, et il y a surtout l'ancien député d'un arrondissement parisien très fortement marqué par l'immigration et par ce discours de la bienveillance vis-à-vis des réfugiés. Soyons clairs, même: Cambadélis a lourdement perdu la dernière législative du fait d'une coalition des gauches contre lui. Elle lui ont préféré la candidature de Mounir Mahjoubi. Pour Cambadélis, ce discours favorable aux réfugiés a là encore un double sens. Il s'agit de reconquérir des voix ou, en tout cas, de faire entendre sa petite musique, notamment dans la perspective des municipales qui s'annoncent. Il s'agit aussi de promouvoir une politique de peuplement qui lui a profité pendant des années. On ne mesure pas assez que l'accueil d'immigrés est une bonne façon de changer le tissu électoral. Des arrivées massives d'immigrés font partir progressivement les autochtones et en priorité ceux qui ne votent pas spontanément socialiste. Elles constituent également un réservoir de voix plutôt enclines à voter socialiste dans la durée. Pour Cambadélis, ce sujet est donc un mets de choix dans la mesure où il peut espérer enfoncer un coin "local" contre son rival En Marche sur ce thème.