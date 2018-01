Les progrès de l'empire du moralisme

L’année 2017 en France aura été marquée à mes yeux par deux tornades médiatiques, l’affaire Fillon et le #BalanceTonPorc. Dans l’un été l’autre cas, elles sont l’expression d’une lame de fond idéologique. Elles illustrent même sans doute la modalité contemporaine de l’égarement idéologique, dans la mesure où l’idéologie, à l’ère de la société des médias, tend à se réduire à un moralisme étriqué.

L’élection présidentielle fut évidemment l’événement de l’année. Et l’affaire Fillon, l’événement dans l’événement. Jamais dans l’histoire de la Ve République, un abus de pouvoir si dérisoire n’aura aussi promptement déclenché un mécanisme médiatico-judiciaire susceptible de faire basculer en quelques jours le destin politique du pays. A juste titre, l’épisode contribue à glorifier le rôle démocratique des médias et de la justice, crédités du pouvoir d’accroître la transparence de la vie publique et de relayer l’exigence morale du public.

Tout a été dit ou écris sur les fautes et les erreurs de François Fillon et sur les facteurs qui ont influé sur l’issue de l’élection présidentielle.

Mon propos n’est pas de revenir sur ce sujet mais de souligner le fait – peu contestable et peu contesté - que le débat électoral aura été totalement tronqué par le buzz moralo-médiatique. C’est évidemment le point qui fait problème : compte tenu de la réalité du jeu médiatique, dans lequel l’info qui fait l’actu, envahissant tout l’espace, tue toutes les autres, le débat sur la moralité des candidats se substitue nécessairement à celui sur l’avenir politique du pays. Entre la morale et la politique, autrement dit, il faut choisir et ce choix nous l’avons fait, malgré nous peut-être, mais nous l’avons fait puisque, désormais, les juges ne font que suivre les médias, lesquels ne font que se soumettre aux passions du public.

Pouvons-nous à tout le moins nous réjouir des progrès de la « moralisation de la vie politique » ? Peut-être mais rien n’est moins sûr. Il y aurait beaucoup à dire sur le sujet des rapports entre morale et politique, que les questions d’argent n’épuisent pas. Force est cependant de constater, comme on a pu le voir aux lendemains de l’élection, que l’élévation du niveau d’exigence morale, fort logiquement, ne se traduit pas par moins de scandales (réels ou supposés), mais à l’inverse par leur multiplication. Quelles que soient les règles, il y aura toujours quelques petits arrangements entre amis qui, dès lors qu’ils seront dévoilés, occuperont toujours davantage l’espace médiatique. Avec une conséquence qu’il faut admettre comme elle aussi logiquement nécessaire : la meilleure manière d’éliminer un adversaire politique, un rival ou un allié encombrant consiste à lui mettre sur le dos une affaire de corruption, fût-elle dérisoire. Nihil novi sub sole : les vieilles pratiques de manipulation de l’opinion reviennent au goût du jour, jouant habilement de la passion morale du public. L’avenir politique appartient donc plus que jamais aux forts et aux habiles.