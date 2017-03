Le programme Fillon pour les nuls et tous ceux qui font semblant de l’être...

François Fillon est sans doute celui des candidats qui a le plus de métier, pour appliquer un programme de rupture comme celui qu’il défend. Maintenant, son seul problème est de retrouver une crédibilité perdue de façon tellement stupide que beaucoup de ses supporters enragent.

Le candidat Fillon est un peu dans la posture de ces jeunes filles de village qui autrefois faisaient rêver tous les garçons de bonne famille.

Elles étaient merveilleusement belles, terriblement courtisées, très intelligentes, un tantinet provocantes, mais elles étaient interdites de mariage. La rumeur disait qu’elles avaient fauté et dans les grandes familles du siècle dernier, c’était difficilement acceptable.

Le programme présenté par François Fillon est sans doute le plus travaillé, le plus abouti et le plus responsable de tous les programmes offerts sur le marché politique. Il a été construit un peu comme une fusée à trois étages et tout est réglé pour que les moteurs s’allument les uns après les autres.

Le premier étage comprend le diagnostic de la situation. Il est très simple et partagé par beaucoup d’experts et de Français. Il est partagé par tous les agents qui travaillent dans l'entreprise et qui sont immergés dans l’économie de marché. François Fillon rappelle que la France est bloquée, asphyxiée, incapable d’affronter les mutations de la modernité qui s’imposent au monde entier : la mondialisation des échanges, le progrès technologique, et la concurrence. Ces mutations sont vécues comme anxiogènes et provoquent des réactions de replis populistes, lesquels font écho à des élans de démagogie.

François Fillon rappelle que ces mutations sont des formidables opportunités de progrès scientifique, économiques, culturels et sociaux à condition qu’on sache s’y adapter. Ce que d’autres pays ont réussi à gérer brillamment.

Le deuxième étage de la fusée Fillon, vise à booster l’environnement socio-politique de façon à débloquer toutes les énergies. L’Etat, les collectivités locales et les organismes sociaux, doivent donc être plus légers, moins couteux (ce qui permettra de baisser les impôts), moins tatillons au niveau normatif et administratif. Concrètement ça passe par une maitrise de la dépense et des déficits publics, une restructuration de la fiscalité afin d’alléger les charges sur le travail. Ça passe par la rénovation du modèle social, moins couteux et plus efficace. Mais ça passe aussi par un Etat Français plus productif dans son administration, beaucoup plus branché et mieux sur l’Union européenne. Il ne s’agit pas de prôner moins d’Europe mais plus d’Europe.

Le troisième étage de la fusée doit dynamiser tous les acteurs de la création de richesse, de l’activité et de l’emploi, à savoir principalement les chefs d’entreprise. La France est non seulement dépendante du marché international des capitaux, mais elle est aussi asservie à la concurrence étrangère des biens et des services. La balance commerciale, qui est dans un état calamiteux prouve l’affaiblissement de la France.