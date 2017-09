Produire en France : là où ça peut marcher, là où ça relève du gadget marketing, là où c'est contre-productif

Atlantico : Dans quelle mesure de telles initiatives peuvent-elles avoir du sens, et quelles en sont les limites ?

Jean-Marc Siroen : La promotion du « Made in France » est presque devenue un rituel et un des prédécesseurs de Bruno Lemaire, Arnaud Montebourg, en avait fait, si l’on ose dire, sa marque de fabrique. Les médias se sont d’ailleurs emparés du thème et le Made in France est maintenant un « marronnier » qui revient périodiquement dans les enquêtes journalistiques. Mais quel est le but poursuivi ? Labelliser un produit dont on suppose que son origine française est un gage de qualité, ce qui est un plutôt la logique du Label Origine France Garantie de l’AFNOR ou jouer sur les cordes sensibles du patriotisme économique, le « made in France étant supposé favoriser le maintien d’emplois industriels en France.

Sans doute les deux répondra-t-on mais les logiques ne sont pourtant pas identiques, même si elles visent finalement à faire accepter aux consommateurs un prix plus élevé que celui de la concurrence des produits importés. En effet la garantie de qualité ne se superpose pas automatiquement à la garantie d’origine, car l’origine française n’implique pas en soi un gage de qualité. Il faut d’ailleurs bien remarquer que le patriotisme économique qui apparaît derrière le « Made in France » serait trompeur si le consommateur devait penser que c’était toute la chaîne de production qui était basée en France, de la matière première au produit final. En fait, le label « origine France Garantie » n’impose une origine française que pour 50% du prix de revient ce qui est plutôt inférieur à la moyenne de la production française… D’ailleurs le « Made in Germany », supposé valider le statut de qualité de l’industrie allemande ne fait pas mieux car, plus que la France, ce pays a délocalisé, dans les pays de l’Est notamment, de nombreux fragments de sa production automobile. Le « Made in Germany » est en réalité un « Made in Europe » voire un « Made in the World ».

Rémi Bourgeot : En premier lieu ce type de démarche s’inscrit dans la prise de conscience en cours depuis une dizaine d’années en en ce qui concerne la question de la relocalisation productive ; ce qui est très positif. De plus le label en question vise à contrer certains artifices. Dans le cas de la notion de « made in France » il suffit grosso modo que la dernière touche du produit ait été apportée en France tandis que le label Origine France garantie est plus contraignant, puisqu’il vise au moins une moitié de la valeur ajoutée générée en France.

Par ailleurs, on constate une véritable sensibilisation d’une partie des consommateurs à l’origine du produit. Cela s’est dans un premier temps concentré sur l’alimentation, à la suite des scandales sanitaires en tous genres, puis le phénomène s’est étendu à une large palette de produits.