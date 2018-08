Producteurs de Pétrole, Etat, ou marges des entreprises pétrolières...mais qui profite le plus de la hausse du prix de l’essence à la pompe ?

Atlantico : Au cours de la dernière année, les prix à la pompe ont pu considérablement augmenter, le gazole passant d'environ 1.20 euro le litre au début août 2017 à 1.44 à ce jour, alors que le SP98 passait de 1.40 à 1.61 aux mêmes dates. Comment se décompose cette hausse des prix entre les différents postes, du prix de la matière première aux taxes, en passant par les marges ? Qui sont ceux qui profitent de cette hausse ?

Jean-Pierre Favennec : La hausse du prix des carburants entre 2017 et 2018 est due :

- à l'augmentation du prix du pétrole brut qui a augmenté de 50 % en un an (50 dollars par baril en juillet 2027, près de 75 dollars aujourd'hui)

- a l'augmentation des taxes sur les carburants décidée par le gouvernement en 2017 pour freiner les consommations et lutter contre le changement climatique.

Cette augmentation a été de 3 centimes pour l'essence et 6 centimes pour le gazole au 1er janvier 2018. L'objectif est de rééquilibrer les prix du gazole et de l'essence. Le gazole étant moins cher pour l'instant, son prix augmentera plus vite que celui de l'essence de manière à mettre les deux carburants progressivement au même prix.

En Juillet 2028, le prix de l'essence de 1,61 euros par litre se décompose environ comme suit

- prix de l'essence hors taxes sortie raffinerie : environ 0,55 centimes

- frais de distribution : environ 10 centimes

- taxes : environ 0,95 centimes

Les taxes comprennent la TICPE (Taxe Intérieure sur les Consommations de Produits Énergétiques fixée chaque année pour un an par l'administration et qui est en 2018 de l'ordre de 70 centimes par litre) et la TVA qui s'applique à l'ensemble des coûts y compris la TICPE et qui est de l'ordre de 25 centimes par litre

Francis Perrin : La hausse des prix des carburants routiers en France depuis un an s'explique par deux facteurs: la hausse des prix du pétrole et des produits pétroliers sur les marchés internationaux et l'augmentation des taxes. Le premier élément a été quantitativement plus important que le second sur les 12 derniers mois. On ne relève pas d'accroissement significatif des marges sur cette période.

Le gazole est le carburant le plus consommé en France avec 80% des volumes commercialisés sur les 12 derniers mois. Vient après l'essence sans plomb 95 (SP95). Si l'on se concentre sur ces deux qualités, la hausse des prix du pétrole explique de l'ordre de 56% et 66% de l'augmentation des prix du gazole et du SP95 respectivement et la hausse des taxes 43% et 38%.

C'est l'Etat qui profite de ces hausses car les taxes contribuent à alimenter le budget national. A ce jour, l'augmentation des prix des carburants n'a pas entraîné une baisse de la consommation. De juillet 2017 à juin 2018, la consommation française de carburants routiers a cru de 0,5%.