Procès en Turquie : Erdogan enterre les derniers vestiges de la Turquie moderne de Kemal

Près de 500 suspects, essentiellement des militaires, sont poursuivis par la justice turque depuis mardi dernier pour leur participation présumée au coup d’Etat manqué du 15 juillet 2016 qui visait à assassiner le président turc Recep Taiyyp Erdogan. Dans le même temps, le Conseil National de Sécurité turc (MGK) et l’armée turque, qui contrôlaient en grande partie le pouvoir jusqu’au début des années 2000, sont totalement reprises en main par le pouvoir civil « national-islamiste » de l’AKP au pouvoir et de son chef suprême Recep Tayyip Erdogan.

Victorieux de toutes les consultations électorales depuis 2002, ce dernier a réussi en avril dernier à faire réviser en sa faveur la constitution turque afin de s’octroyer la quasi-totalité des pouvoirs. Cette étape est cruciale car cette révision constitutionnelle marque à la fois le faîte de sa puissance politique et lui permet de donner l’estocade aux adeptes aux forces kémalistes-laïques qui président aux destinées de la Turquie depuis 1923 et l’abolition du sultanat-califat turco-ottoman par Atätürk l’apostat dont Erdogan rêve d’effacer l’œuvre « mécréante » et aculturante.

Après maints procès et opérations de chasses aux sorcières contres les « gülénistes », les kémalistes ou les pro-kurdes, la dernière vague de répression est exceptionnelle par son ampleur et sa portée symbolique, tant en raison du nombre de suspects inculpés (500) que par sa nature, puisqu’une grande partie des officiers supérieurs et très hauts gradés de l’armée turque sont ainsi éliminés. Ces 486 « traîtres qui méritent le pire des châtiments », selon les mots d‘Erdogan, sont accusés d’avoir « violé la Constitution, essayé d’assassiner le président et tenté de renverser le gouvernement ». Rappelons les circonstances : le 16 juillet 2016, une partie de l’armée, l’aile la plus pro-américaine et supposément liée à la confrérie de l’ennemi d’Erdogan Fetullah Gülen (son ex-allié « islamiste modéré » réfugié aux Etats-Unis), lança un putsch dans diverses villes du pays et tenta d’assassiner Recep T. Erdogan en bombardant son palais présidentiel, mais la propagation de la rumeur sur les réseaux sociaux permit au leader turc chanceux non seulement d’échapper à ses ennemis mais surtout de lancer via la CNN turque ses partisans dans les rues pour faire barrage aux militaires. La victoire d’Erdogan fut l’incroyable purge opérée en réaction dans les milieux militaires, judiciaires, politiques, intellectuels, universitaires et médiatiques, laquelle justifia le renforcement autoritaire de ses pouvoirs.

La reprise en main de l’armée turque après le coup d’Etat raté a permis de placer l’armée (jusque-là plus forte que le pouvoir politique, comme on le vit en 1997 avec le coup d’Etat contre de l’ex-mentor islamiste d’Erdogan, Necmettin Erbakan, alors premier ministre), sous le total contrôle du gouvernement et du président de la République. Preuve de la « dékémalisation » de l’Etat turc et de la réislamisation larvée et de jure de la société, les écoles de cadets dépendent maintenant du ministère de l’éducation et les élèves des lycées religieux peuvent désormais faire carrière dans l’armée. Au total, 50 000 personnes ont été arrêtées et plus de 100 000 limogées, dont 10 000 officiers dont 200 généraux supérieurs, soit plus de la moitié du total de l’élite militaire... Sans oublier des milliers de fonctionnaires, juges, professeurs et journalistes, dont 4000 magistrats radiés. L’armée turque est logiquement ressortie très affaiblie puisqu’une grande partie de sa chaîne de commandement et de compétence a été éradiquée.