Primaire de la gauche : et le gagnant est... l'irréalisme économique total

Le succès des mouvements populistes est absolument incontestable. Ces mouvements populistes d’extrême droite ou d’extrême gauche se nourrissent du sentiment d’un abandon de pouvoir, du sentiment d’un appauvrissement relatif et d’un sentiment d’austérité. Ce succès est tel que certains des arguments et des analyses populistes ont été relayés par les partis de gouvernement. On l‘a bien vu lors de la primaire de la droite. A la primaire de gauche, aucun candidat n’a été immunisé du populisme qui veut prendre en compte les sentiments de misère et d’abandon d’une partie de l’opinion.

Ces sentiments sont ressentis par une partie des peuples, mais ne correspondent pas à la réalité.

Les abandons de souveraineté ont été négociés par des pouvoirs politiques et des décisions démocratiques; l’appauvrissement est relatif : il ne touche qu’une catégorie particulière de la population qui n’a pas pu profiter des avantages de la modernité, les jeunes sans formation par exemple ou les ouvriers victimes des délocalisations industrielles. Quant à l’austérité, elle est en réalité très amortie par les systèmes sociaux.

Les mouvements populistes ont tous, et dans tous les pays, répondu à ce mal de vivre par des politiques de repliement national. Donald Trump, Theresa May et la plupart des leaders de l’extrême droite en Europe s’appuient sur des diagnostics identiques et les mêmes ressorts.

En bref, il s’agit, à quelques nuances près : premièrement, de sortir de l’euro pour retrouver la souveraineté monétaire; deuxièmement, de freiner les flux d’échange commerciaux pour restaurer un appareil industriel national ; et troisièmement, d’abandonner les politiques de rigueur et d’austérité.

Le problème dans cette proposition est qu’elle est impossible à délivrer sans faire beaucoup de mal aux structures existantes et aux populations qui sont déjà déshéritées. Les mouvements populistes ne veulent pas voir cette réalité.

1er axe : la politique monétaire. Sortir de l’euro et retrouver une monnaie nationale. Impossible. La raison en est simple. Les pays de la zone euro ont des dettes extérieures brutes considérables et libellées en euros. Ces dettes sont bien supérieures à une année de PIB. Ces dettes ont été constituées depuis la création de l’euro. L’intérêt de l’euro a d’ailleurs été de permettre aux pays de s’endetter en monnaie unique bien au-delà de la capacité d’épargne des nationaux. On a donc construit un système de mutualisation de la dette sans trop le dire. Ainsi, quand certains réclament une mutualisation de la dette, ils font mine de ne pas savoir qu’elle existe déjà.

Un pays qui sortirait de l’euro, et par conséquent dévaluerait sa propre monnaie de 20 ou 30 % de façon à retrouver des marges de manoeuvre, se retrouverait avec une dette augmentée qui deviendrait alors insupportable. Dans ce cas, l’Etat, les collectivités locales, les grandes entreprises et les banques se retrouveraient en risque de faillite.

La France a vendu 60% de sa dette à des non-résidents. L’épargnant français serait incapable de remplacer ce non-résident. La majorité des pays en Europe sont dans la même situation.

Aucun de ces pays n’a intérêt à sortir de l’euro qui mutualise la dette. La Grèce a fini par le comprendre quand ses banques ont été fermées et que le pays a perdu ses financements. Il a fallu revenir en arrière, ce qu’a fait Alexis Tsipras.