Primaire de la gauche : un beau débat plus qu'une Belle Alliance ?

Le débat d’hier soir entre les deux finalistes de la primaire de la "Belle Alliance Populaire", clôt une séquence de débats politiques d’une très grande intensité depuis la sortie de l’été 2016. Deux primaires et huit débats télévisés auront permis de montrer de vraies confrontations de projets politiques. Qu’il s’agisse, par exemple, des débats sur l’identité à droite ou des débats sur l’économie à gauche, nous venons de vivre près de six mois d’un grand débat public à ciel ouvert sur des enjeux clefs pour notre pays.

Malgré les mésaventures du comptage du score de la participation lors du premier tour de la primaire de la "Belle Alliance populaire", l’ensemble de cette période inscrit durablement l’organisation des primaires dans notre vie politique. Les conséquences de long terme en sont majeures : nous assisterons dans les mois et années à venir à une profonde mutation du rôle et du fonctionnement des partis politiques. La primaire à laquelle nous venons d’assister a d’ailleurs été constamment sous la pression des deux candidats qui, de ce point de vue, ont marqué la campagne présidentielle par leur rupture avec le modèle classique du parti politique : Emmanuel Macron et son mouvement En marche !, Jean-Luc Mélenchon le candidat de la France insoumise.

Le dernier débat de toute cette séquence, celui entre Benoit Hamon et Manuel Valls hier soir, fut d’un très grand intérêt. Rarement, deux candidats issus de la même famille politique, du même parti, et ayant siégé dans un gouvernement auront autant manifesté et même revendiqué leurs divergences programmatiques sur des sujets de fond et non des moindres : le travail, l’écologie, la laïcité, les déficits publics et l’Europe. Dès le début, la tonalité du débat fut donnée : une forte confrontation bien qu’exprimée sans invective et dans le respect. Les deux candidats ont, dès le début, développé tout ce qui sépare leurs visions de la place du travail dans la société française. En exprimant et en donnant à voir à ce point deux approches si différentes sur un point central de la vie des citoyens, Benoît Hamon et Manuel Valls ont fait un pas de plus vers la "clarification" dont le second parle souvent. Cette "clarification", soulignée de manière appuyée pendant tout le débat et pendant sa conclusion par l’ancien premier ministre, sera sans doute poussée à son terme dans l’été/automne 2017. Si le scénario final de la présidentielle n’est pas encore écrit, avec une actualité qui réserve tant de surprises quotidiennes, on peut d’ores et déjà dire qu’à gauche (et sauf hypothétique victoire ou même présence au second tour), un tournant a eu lieu. La tectonique des plaques politiques bouge.

On peut illustrer l’ampleur du désaccord par certaines phrases prononcées hier soir, sur la question du revenu universel, symptôme que quelque chose ne va plus du tout dans le parti fondé en 1971 par François Mitterrand. Pour justifier le revenu universel, la mesure-phare de son programme, Benoît Hamon s’appuie sur une analyse concernant "les bouleversements auxquels sera confronté le monde du travail avec la révolution numérique " et la raréfaction du travail". Se situant résolument dans une logique de laboratoire d’idées, il a eu, hier soir, ce passage : "je pense qu’il vaut mieux anticiper un processus, quitte à ce qu’on se trompe, en équipant ceux qui connaissent ces nouvelles formes de travail". Rapidement, Manuel Valls a situé le débat sur la philosophie de cette mesure et plus encore sur son financement jugé "exorbitant" : "je ne crois pas à la raréfaction du travail" a-t-il martelé hier soir, renvoyant le revenu universel à "un message de découragement, d’abdication par rapport au changement (…) ce que les Français demandent, c’est de travailler davantage, c’est d’être mieux formés, mieux armés". Cadrant fortement le débat sur les questions de "responsabilité" et de "crédibilité", l’ancien premier ministre n’hésita pas à dramatiser le débat : "il ne s’agit pas uniquement de faire rêver, il s’agit aussi d’être crédible", se posant en "candidat de la fiche de paie" (mots employés lors du premier tour par Arnaud Montebourg) alors que Benoît Hamon serait "le candidat de la feuille d’impôts". Le discours de Manuel Valls avait parfois des accents presque "sarkoziens" sur le thème du travail.