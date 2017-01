Présidence Trump : La grande peur des Démocrates

Gel des embauches de fonctionnaires, fin des subventions aux cliniques de l’étranger pratiquant l’avortement, accord pour la construction de deux oléoducs bloqués par l’administration Obama, réduction du financement de « l’Obamacare », retrait unilatéral du traité de libre-échange avec les pays du Pacifique (TPP), etc. En 48 heures Donald Trump a signé une série de décrets (« executive orders ») soulignant les priorités de son mandat. Conformément à ses promesses de campagne. Les démocrates n’ont pu que regarder et gémir.

S’agissant de décrets, ils n’ont de toute façon pas les pouvoirs de les bloquer. Mais il en serait de même s’il s’agissait de textes de lois. Les Républicains sont aux commandes et les Démocrates réduits à un rôle d’observateurs impuissants.

Le problème ne se limite pas au fait qu’ils n’occupent plus la Maison Blanche. L’alternance à la tête de l’exécutif est une réalité de la démocratie américaine. Depuis 1950 les Etats-Unis ont eu sept présidents républicains (soit trente-six ans de pouvoir) contre six démocrates (soit trente ans de pouvoir). Le problème des démocrates est qu’ils se trouvent dans une position de faiblesse extrême et qu’ils n’ont aucun moyen – mis à part la rue et les médias - de s’opposer aux réformes voulues par Trump et les Républicains.

C’est la partie de son bilan que Barack Obama a soigneusement évité de mentionner lors de son discours d’adieu de Chicago et des multiples interviews qu’il a données avant de s’en aller. Lui, qui avait été choyé et poussé par le parti démocrate dès 2004 pour se hisser jusqu’à la Maison Blanche laisse ce parti dans un état pitoyable, et une position marginalisée dans le paysage politique américain. Voilà ce qui explique leur peur - et leur colère froide - face aux promesses de Donald Trump. Non seulement elles leur déplaisent mais ils se savent impuissants à les contrer.

Les deux chambres du Congrès sont contrôlées par les Républicains. Le GOP (Grand Old Party, surnom du parti républicain) possède une majorité de vingt-neuf sièges à la Chambre des Représentants ( 247 contre 188, la majorité étant à 218). Il est aussi majoritaire au Sénat avec 52 sièges contre 48 aux Démocrates. Cette avance est minime mais suffisante pour faire passer un programme, à condition d’éviter les dissensions. Le « filibuster », cette vieille arme spécifique au Sénat des Etats-Unis et permettant de repousser un vote, est désormais presque caduc. Depuis 2013 il suffit d’une majorité simple (51 voix) pour vaincre un filibuster, contre une majorité des trois-cinquièmes avant, soit 60 voix. De plus, toute loi présentée sous forme de « résolution budgétaire » est immune aux « filibusters ». L’administration Obama en a fait régulièrement usage pour contourner les blocages mis en place par les Républicains. Il ne serait pas étonnant que les Républicains en fassent usage à leur tour et à leur avantage.