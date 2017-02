Le prélèvement à la source : simplification ou enfumage

Personnellement, j'ai émis – il y a de nombreux mois - une réserve de principe et une interrogation fondamentale.

La réserve consiste à dire que lorsque les contribuables salariés et autres percevront leur net à payer post imposition, le coût de la dépense publique sera de facto plus indolore puisque glissé dans les nombreuses lignes qui séparent, en France contrairement à l'Angleterre, le brut du net.

Clairement, il y a un risque d'irresponsabilité croissante des gestionnaires publics car cette mesure de prélèvement à la source n'est pas que technique, elle est aussi politique et vise à lisser l'effort de chacun, le poids de sa contribution à l'effort public.

En langage direct, on nous vend de la simplification qui n'est rien d'autre que de l'enfumage.

S'agissant de l'interrogation fondamentale, elle est issue d'une vieille idée des économistes qui conseillent la rue de Solférino. Il s'agit tout simplement de la fusion entre l'impôt sur le revenu et la CSG ce qui aura pour effet de la rendre progressive et plus lucrative pour le budget de l'Etat. Bref, encore une hausse d'impôts à prévoir post 2017 puisque la réforme instituée par la Loi de finances pour 2017 rentre en application au 1er Janvier 2018.

J'ignore si une majorité de contribuables a déjà pris conscience de cet étau mais en revanche des sondages récents ont démontré que les contribuables sont inquiets à l'idée que les entreprises soient chargées de la collecte physique de l'impôt sur le revenu.

En effet, à partir d'un taux d'imposition communiquée par l'Administration fiscale à votre employeur, celui-ci calculera exactement le montant à déduire de votre feuille de paye, qu'il devra reverser au Trésor public.

D'une relation bijective ( Etat / contribuables ) on passe à une sorte de billard à trois bandes puisque trois acteurs seront sur le pont du recouvrement : vous, l'Etat, votre boss.

Or, si vous avez hérité d'une maison qui vous rapporte des revenus fonciers, votre employeur pourra reconstituer votre patrimoine et ne pas vous placer sur la liste des personnes à augmenter puisque le taux d'imposition trahira votra relative aisance matérielle.

Le Secrétaire d'Etat Christian Eckert a répliqué assez sèchement qu'il y aurait un taux médian et que des " opérations de régularisation " pourraient intervenir après. Donc, il restera des échanges directs entre l'Etat et vous pour que les comptes soient correctement apurés.

Le mythe de la simplification tombe ici et se brise net sous les coups de butoir de la confidentialité imparfaite à l'intérieur des entreprises ( surtout si elle sous-traite sa paye à un comptable extérieur ) et des opérations d'ajustement post paiement.