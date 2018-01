Prélèvement à la source : cet effet destructeur d’emplois que Bercy ne voit pas arriver

Selon une étude américaine, les gens malheureux le sont pour la même raison. Et il est possible d'y remédier.

Les salariés des maisons de retraite sont appelés à la grève par sept organisations syndicales, qui dénoncent les sous-effectifs et des conditions de travail difficiles. Cette "colère" permet de lever le voile sur le défi majeur de la vieillesse dans nos sociétés occidentales.

Joe Kennedy prononcera mardi la réponse des Démocrates au discours annuel sur l'état de l'Union du président républicain Donald Trump. Rejeton d'une prestigieuse lignée, le petit-fils de Robert Kennedy et petit-neveu de l'ancien président John F. Kennedy a-t-il l'envergure pour devenir un rival sérieux du président actuel ?

Les apparences sont fréquemment trompeuses. Et ces femmes-là ont bien d'autres signes distinctifs.

La lèpre est une maladie infectieuse chronique, l’une des plus mal perçues par la population.

Des représentants russes, turcs et iraniens se réuniront ces 29 et 30 janvier à Sotchi pour une nouvelle conférence de paix consacré à la question syrienne.

Deux documentaires, sur BFMTV et France5, racontent le désastre de la présidentielle pour François Fillon.

Les ministres experts du gouvernement sont en train de démontrer qu’ils sont des employeurs socialement beaucoup moins responsables que les entreprises qu’il prétendent réglementer. La crise dans les prisons et aujourd’hui dans les EHPAD le montre une nouvelle fois: le « management » des services de l’État par ces ministres issus de la société civile laisse fortement à désirer

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Vapoter accroîtrait le risque de cancer et de maladies cardiaques

En savoir plus

Diplômé de l'Ena (promotion Copernic) et titulaire d'une maîtrise de philosophie et d'un Dea d'histoire à l'université Paris-I, il est né à Liège en 1968.

Prenons un exemple simple: un entrepreneur crée une entreprise et promet un salaire de 1.500 euros nets… Jusqu’ici, il intégrait les cotisations salariales pour estimer son offre en brut. Désormais, il devra intégrer l’impôt mensuel payé par le salarié.

Ahhhh! c’est donc ça le lézard caché du prélèvement à la source: un renchérissement du coût du travail à hauteur de l’impôt payé par le salarié pour tout nouveau recrutement! Mais on ne nous l’avait pas dit!

C’est en me renseignant en Belgique sur les possibles créations d’entreprise (puisque Tripalio que j’ai fondée envisage de s’exporter), que j’ai compris le mécanisme. Le conseiller que j’interrogeais m’expliquait qu’une entreprise de recherche et de développement peut bénéficier d’une « exonération du précompte » mais pas des cotisations de sécurité sociale sur ses recrutements. Je lui fais répéter la phrase: mais qu’est-ce que le précompte? C’est l’avance sur l’impôt sur le revenu payée par les salariés.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres