Poux de mer, infections diverses… Ces menaces qui pèsent sur la production de saumon

Atlantico : En 2016, le kilogramme de saumon de Norvège a atteint le prix de 80 couronnes norvégiennes sur l'indice saumon du Nasdaq, c'est près de deux fois plus que pour l'année 2015. Quelles sont les causes de cette hausse des prix du saumon enregistrée en 2016 ? Et quelles en seront les conséquences pour les marchés ?

Bruno Parmentier : Une des causes essentielle est l’infestation rapide des élevages de saumon par le pou. Il s’agit d’un parasite de quelques millimètres qui se fixe sur la peau du saumon pour manger son mucus, et parfois la peau et le sang.

Il cause des plaies ulcérées, entretenues ou élargies par des infections bactériennes et fongiques opportunistes, qui finissent par tuer de très nombreux sujets.

C’est une des conséquences de l’industrialisation de cet élevage. Quand le pou de trouve en présence de milliers de proies réunies dans une même cage, il n’a plus que l’embarras du choix et pullule. De plus, comme très souvent les élevages de saumon sont situés dans les couloirs de migration des jeunes saumons sauvages, les poux voyagent gratuitement d’un élevage à l’autre. Et ils deviennent malheureusement (mais logiquement) de plus en plus résistants aux pesticides antiparasitaires.

Saumon infesté de poux

On parle bien d’un élevage de centaines de millions de poissons sur des surfaces réduites, essentiellement dans les fjords norvégiens, chiliens et canadiens, dont, à la suite de ruptures de filets, des centaines de milliers retrouvent la liberté, emportant avec eux leurs maladies et leurs parasites !

La Norvège, plus gros producteur mondial, qui a doublé sa production entre 2005 et 2014, est la plus frappée par le pou, tandis que le second producteur, le Chili, qui peinait à se relever de l’anémie infectieuse (ISA), est maintenant infesté par des micro-algues qui se sont développées avec le phénomène météorologique El Nino (elles provoquent la mort des poissons en consommant leur oxygène).

Comme par ailleurs la demande de saumon ne cesse de croître, en particulier en Europe, les prix flambent comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous qui donne l’évolution depuis 3 ans du prix du kilo de saumon (en couronne norvégienne).

Des solutions ont dû être prises pour combattre cette infection parasitaire. Des antibiotiques ont été utilisés par les éleveurs. D'autres solutions peuvent-elles être envisagées pour lutter contre ces poux de mer et ainsi préserver les élevages ? Quelle serait l'influence de l'application de ces solutions sur les prix du saumon sur les marchés ?

Constatons tout d’abord que l’avenir de la consommation de poissons se situe essentiellement dans l’aquaculture et non plus dans la pêche. On fait seulement maintenant pour les animaux aquatiques ce qu’on a fait il y a plusieurs siècles pour les animaux terrestres, quand on est passé de la chasse à l’élevage. Car avec l’évolution des techniques de pêche industrielle, couplé avec la pollution, le réchauffement climatique et l’acidification des eaux, on estime que 29 % des 600 espèces de poissons et crustacés sont actuellement en passe de s’éteindre, et que 90 % de la population des grands poissons (thon, maquaire, requin, cabillaud et flétan) a déjà disparu !