Pouvoir d’achat fragilisé, grande distribution et producteurs étranglés : les pistes pour sortir du cercle vicieux qui nous mène aux émeutes Nutella

Ce mercredi 31 janvier, le gouvernement présentait sa loi distribution-agriculture ("Projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable") visant à mieux répartir les revenus entre agriculteurs, industriels et distributeurs. A cette occasion, le gouvernement prévoit ainsi de donner plus de pouvoirs aux producteurs dans leurs négociations en instaurant une nouvelle formule de fixation des prix partant des coûts de producteurs.

Au-delà de cette proposition, quelles sont les pistes envisageables permettant d'équilibrer les rapports de force entre industriels, agriculteurs, et distributeurs ?

Jean-Marc Boussard : Je suis assez sceptique sur les résultats concrets à attendre de ce projet. Ce sont les agriculteurs qui proposeront des prix, et les commerçants qui les « prendront » ? Mais qu’est-ce qui empêchera les commerçants d’aller voir ailleurs - même au-delà des mers - s’ils ne trouvent pas une proposition meilleure ? On accuse les « grandes surfaces » de faire des bénéfices scandaleux sur le dos des malheureux agriculteurs, si pauvres et si gentils. Mais les choses sont plus compliquées : D’abord, ce ne sont pas toujours les « grandes surfaces » qui sont au contact direct avec les agriculteurs : il y a souvent des industries ou d’autres intermédiaires au milieu. Ensuite et surtout, les grandes surfaces elles-mêmes sont soumises à une concurrence féroce, au point que certaines font faillite de temps en temps... Elles sont donc fragiles, et ne prennent que le minimum de bénéfices...

On va diminuer le « seuil des ventes à perte » : Très bien ! mais qui ira se plaindre d’avoir trouvé une bonne affaire ? Le contentieux risque de ne pas être considérable !

Enfin, ou va faire en sorte que les agriculteurs puissent vendre «sur la base de leurs coûts de production» : mais rien n’est plus difficile que d’évaluer les coûts de production des produits agricoles, obtenus par des producteurs très divers, pratiquant une multitude de cultures et d’élevages entre lesquels il faudra « imputer » les coûts des travaux et du matériel...

Tout cela est largement de la poudre aux yeux, pour faire du trafic sur les réseaux sociaux !

​Éric Verhaeghe : On s'étonnera un peu de cette intervention de l'État dans la mécanique de fixation des prix. Elle paraît de fait un peu datée. On peut comprendre l'envie d'intervenir quand on sait la profonde asymétrie qui existe entre l'extrême atomisation des producteurs agricoles et l'extrême syndication des distributeurs. Mais cette asymétrie s'explique aussi par une forme de passivité de la production agricole française. L'atomisation des producteurs est un mal très français. Le foncier peine à évoluer. Les exploitations restent de petite taille. Le recours à des coopératives omnipotentes est fréquent. Au cas par cas, on pourrait relever ces situations où les producteurs préfèrent le confort d'une coopérative à laquelle ils se contentent d'apporter leurs produits, plutôt que de chercher à commercialiser eux-mêmes, de façon indépendante, le fruit de leur travail. Même dans des métiers où les producteurs sont loin de vivre dans la misère comme l'engraissage des canards, cette passivité frappe l'esprit. Beaucoup de producteurs de foie gras se contentent de recevoir des canetons vivants apportés par la coopérative, de les engraisser quelques semaines dans leur ferme, puis de les revendre à la coopérative. Celle-ci les traite en indépendants, mais ils sont en réalité de simples sous-traitants dans une situation de subordination. On comprend l'intérêt et le confort pour un producteur d'être un simple maillon dans une chaîne structurée par une coopérative qui fixe les prix unilatéralement pour les producteurs, puis écoule ses produits chez les distributeurs. Mais l'expérience montre que ceux qui font le choix de rester réellement indépendants, notamment en accouvant eux-mêmes et en distribuant eux-mêmes leurs produits vivent mieux. Dès lors, le sujet n'est pas celui du rapport de force entre des producteurs atomisés et spécialisés d'un coté et le reste de la filière de l'autre. Il est dans l'émergence d'un nouveau modèle d'agriculture moins fondé sur une subordination tôt ou tard consentie des producteurs.

Quels sont les défis posés par la grande distribution, dans son rôle d'intermédiaires ? De quels déséquilibres sont-ils responsables ?

Jean-Marc Boussard : Les grandes surfaces doivent fidéliser leur clientèle, en maintenant leurs rayons toujours approvisionnés, et, si possible, en faisant valoir les qualités spécifiques de leurs produits (évidemment meilleurs que ceux des concurrents, mais encore faut-il arriver à le faire croire !), tout en vendant le moins cher possible, pour résister aux compétiteurs toujours à l’affut.

Cela passe par des miracles en fait de stockage et de conservation des produits périssables. C’est du reste en grande partie l’existence de stocks contre-aléatoires qui explique les variations des « marges commerciales », car il faut remplir les armoires et les silos quand les prix sont bas, tout en continuant à écouler les vieux stocks aux prix anciens plus élevés. Et comme on n’est jamais sûr ni de l’approvisionnement, ni de l’affluence de la clientèle, il arrive souvent que l’on se trompe, ce qui entraîne des pertes et des variations de prix inopinées.