Pouvoir d’achat : les 5 raisons pour lesquelles le gouvernement aura du mal à convaincre les Français

De Françoise Nyssen qui dénonce les propos homophobes de Marcel Campion à Gérard Colomb qui dénonce la récente charge de Yann Moix contre la police, ces derniers temps les invectives et les indignations vont bon train.

"Sylvain Fort est chargé à la fois de débarrasser Emmanuel Macron de l'image de Président "des Riches", "arrogant", et de mettre en perspective l'An 2 de l'ère Macron".

Les cours du Brent ont franchi la barre des 80$ ce lundi 24 septembre alors que les groupes de négoce Trafigura et Mercuria ont pu faire état d'une prévision d'un baril à 100$ pour le début de l'année 2019.

L’examen de la loi Pacte (projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises) en séance publique commence ce mardi à l’Assemblée Nationale. Ce texte illustre une fois de plus le « mal governo » français, cette gouvernance qui imagine que la loi peut tout, même créer la croissance.

On aurait tort de voir dans la querelle sur les prénoms qui oppose Eric Zemmour et Hapsatou Sy, comme les médias nous y invitent, autre chose que le triste spectacle d’un conflit sans réel intérêt. Sauf à en faire un décryptage sans concession.

Les dernières informations liées à la durée de travail montrent que les travailleurs indépendants sont ceux qui travaillent le plus en France.

"Le mois de janvier prochain est en effet celui auquel, (...), le peuple français goûtera au Prélèvement À la Source. Et même si on part du principe que tout se passera très bien, il n’en reste pas moins que beaucoup de contribuables découvriront cet hiver une fiche de paie sauvagement rabotée".

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Un riche britannique et sa femme tués

Fifa: les jets privés de Valcke et les coups de main au fils

Il est désormais possible de suivre les trains en circulation en temps réel

Un millionnaire britannique et son épouse assassinés en Thaïlande: un membre de la famille a-t-il tout commandité?

En savoir plus

Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata , société d'études et de conseils en stratégies économiques.

Depuis plusieurs années, face à la difficile équation budgétaire, les gouvernements pratiquent à merveille le jeu de bonneteau. Les augmentations et les baisses d’impôts se déplacent d’un chapeau à l’autre ni vu, ni connu. De même, le consommateur est appelé à la rescousse en contrepartie des allègements opérés au bénéfice du contribuable. Le Gouvernement donne ce qu’il a pris hier avant de le reprendre demain. Nul n’y retrouve ses petits mais c’est le but. Il en est également ainsi avec les cotisations sociales. Les exonérations ne font que compenser leur niveau excessif. La France aime les niches fiscales qui atténuent des prélèvements exorbitants.

Conclusion, le Gouvernement jongle entre les promesses incontournables, sa volonté d’avoir un profil moins à droite et les engagements européens. De ce fait, le déficit public atteindra 2,8 points de PIB contre 2,6 % en 2017. Par ailleurs, l’effort de réduction du déficit structurel, indépendamment des effets de conjoncture est quasi-nul, 0,3 point de PIB, en 2019, quand le Gouvernement avait pris l’engagement devant les autorités européennes d’atteindre 0,5 point de PIB. Le Haut Comité des Finances Publiques estime que l’exécutif s’en remet une fois de plus à la bonne tenue de la conjoncture pour limiter la dérive du déficit. Il souligne que la France ne réduit pas encore la part de la dette dans la richesse nationale, « à la différence de la quasi-totalité des pays européens ».

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres