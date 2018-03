Pourquoi l’urgence accordée à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes a probablement beaucoup moins à voir avec le sort des femmes qu’avec le retour d’une vieille et maladive obsession française

Sur le tableau ci-dessus, sorti des statistiques de l’Union, on retrouve l’état officiel des inégalités salariales hommes-femmes en Europe en 2018. La France se situe autour de 15% en moyenne, ce qui n’est pas un score glorieux. Mais il se trouve quand même sous la moyenne européenne. Si la France ne peut se targuer d’afficher une égalité à peu près parfaite comme en Italie, au Luxembourg ou en Belgique, si elle fait moins bien que la Pologne (pays réputé horriblement conservateur et misogyne), elle appartient à une sorte de peloton mou composé d’une petite quinzaine de pays où les différences salariales se situent entre 12 et 16%.

Redisons-le, ce n’est pas glorieux, mais ce n’est pas pire que des pays réputés très « égalitaires » comme le Danemark, la Norvège ou les Pays-Bas, et c’est à peine moins bien que la Suède. C’est en revanche beaucoup mieux que le Royaume-Uni ou l’Allemagne, où les inégalités salariales sont supérieures à 20%.

Autrement dit, il est assez légitime que la France se préoccupe d’améliorer ses performances en matière d’égalité salariale entre les hommes-femmes. Mais rien ne justifie que ce point présente un caractère d’urgence particulièrement pressante par rapport à d’autres grands pays européens qui font beaucoup moins bien.

L’injonction officielle de l’égalité hommes-femmes dans le domaine salarial

J’ai reproduit ci-contre quelques « unes » de la presse française aujourd’hui consacrées à l’égalité salariale. C’est manifestement le sujet imposé à tous les Français par ce qui devient, jour après jour, le Ministère de la Propagande. La palme revient évidemment à Libération qui relaie de façon outrancière les annonces du gouvernement sur cette vraie question sociétale qu’est l’inégalité salariale. Les Échos, quotidien de l’horrible capitaliste Bernard Arnault, y consacrent également un gros titre de une, sur quatre colonnes. Le Figaro et le Monde y accordent moins de place, mais consacrent quand même leur « une » à la question des femmes et des inégalités liées au genre.

On s’amusera donc de voir en ce jour la superbe diversité de la presse française subventionnée, qui adore se présenter en garante de l’objectivité et de la pensée vraie. Le pluralisme est définitivement garanti dans ce pays!

Le fait que les quotidiens français relaient fidèlement des thématiques gouvernementales en dit long sur le degré d’indépendance qu’ils ont conquis. On n’est pas sûr que les Français(es) soient captivé(e)s par le sujet qui leur est servi, mais qu’importe! le ministère de la Culture financera les éventuelles méventes dues à cette trop grande docilité vis-à-vis du pouvoir.

Que fait la presse étrangère?

Parallèlement, j’ai reproduit ici les « unes » de quelques grands quotidiens paraissant dans les pays où l’inégalité salariale hommes-femmes pose le plus de problème: au Royaume-Uni et en Allemagne.