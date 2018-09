Pourquoi “swiper” à gauche sur les applis de rencontre n’est pas bon pour notre santé mentale

Atlantico : Peut-on considérer que les applications de rencontre comme Tinder de par leur fonctionnement contribuent d'une certaine manière à cause du "peu de temps consacré à l'autre" renforcer ou faire apparaitre le sentiment du peu d'estime de soi ?

Pascal Neveu : Dès l’apparition des premiers sites internet de rencontres à la fin des années 90, nous avons été plusieurs à nous intéresser au phénomène et l’analyser. Dès lors nous avons créé des profils, mais aussi des faux profils, nous avons demandé à des étudiants de participer à un protocole afin de mieux comprendre un ensemble de critères d’attirance. Sans rentrer dans les détails nous étions parvenus à détailler que les sites de rencontres faisaient distinguer 1/3 de fantasmeurs, 1/3 d’infidèles, mais surtout 1/3 de femmes et d’hommes à la recherche d’un sincère d’amour.

Sans le moindre jugement, et en lien avec les études publiées par les sites de l’époque, nous avons vu évoluer la pratique et l’évolution de sites aux applications. Nos études n’ont pas pu être publiées. Je n’ai donc plus que les retours des mes analysants et la réalité de leurs propos.

Les nouvelles applications transforment tout le paysage de la « rencontre », pour ne pas dire « drague ». Et c’est sans doute une réflexion importante. D’autant plus face aux dernières dénonciations, où femmes et hommes finissent par se trouver démunis, ou en risque de « drague » ! Je n’entends pas une seule ou un seul patient ne se sentant pas en risque « narcissique » actuellement.

Photos, âge, propos, job… fiche de présentation… fautes d’orthographe et de syntaxe… tout le monde est sur le qui-vive… et tel Facebook, like ou ne like pas… répond ou ne répond pas, avec forme, ou sans délicatesse, avec des ressentis plus ou moins destructeurs.

Comment l'expliquer concrètement en dehors du fonctionnement même de l'application ? Est-ce que la forme de "concurrence permanente" et l'accès aux profils des utilisateurs du même sexe renforce ce phénomène ?

Lors de mes consultations je n’entends que ces commentaires :

- photos, corps mis en avant

- selfies d’évènements

- vérité ou mensonge ?

C’est bien là où se situent les réflexions des « demandeurs d’amour ». Critiques des photos, des corps, mise en abyme de la personne… dévalorisation extrême. Il n’est plus question de répondre. Il n’est pas question d’adresser une photo Il n’est aucune question de se sentir bien, bon, aimant.

Il n’est plus question de rien, en dehors d’un vide… alors qu’il était question d’un être humain, existant, étant… de ce qu’elle ou lui est.