Pourquoi les solutions d'Emmanuel Macron contre le chômage révèlent sa compréhension lacunaire des problèmes d'emploi en France

Atlantico : Lors de l'émission politique de ce jeudi 6 avril, le candidat Emmanuel Macron a pu réagir à de nombreuses reprises aux questions d'autres intervenants sur la question du chômage et des licenciements. A cette occasion, Emmanuel Macron a mis l'accent sur la question de la formation, et sur sa volonté de voir les français "entreprendre" davantage. En mettant à ce point l'accent sur la responsabilité individuelle, Emmanuel Macron ne rate-t-il pas la réalité du marché de l'emploi actuel ?

Mathieu Mucherie : Macron est imperméable à la macroéconomie.

En macroéconomie, une fois que la banque centrale s’est exprimée, on connait pratiquement le taux de chômage pour l’année prochaine. C’est ce que disait Krugman (qu’on ne peut pas suspecter d’être monétariste !!) il y a 20 ans, et c’est pire de nos jours bien entendu du fait des pouvoirs croissants de la FED, de la BCE et des autres : si vous voulez savoir où va aller le taux de chômage, regardez ce que fait Draghi et, comme il n’est pas Dieu, laissez un peu de place à d’autres facteurs (réglementation, aspects budgétaires et fiscaux,… ) qui influeront un peu sur les chiffres après la virgule. Ce n’est pas de la théorie, c’est très concret. Les pays qui disposent d’une politique monétaire accommodante ou adaptée à leur cycle, avec une banque centrale aux petits soins, enregistrent un taux de chômage compris entre 3% (Suisse et Japon, les deux champions du Quantitative Easing) et 6% (Allemagne, Suède, Royaume-Uni), avec les USA entre ces deux blocs. C’est aussi grosso modo les chiffres que l’on trouve en Corée, en Israël, à Taiwan, en Australie, etc. Les pays qui ont abandonné leur politique monétaire à d’autres s’en sortent moins bien, par ordre décroissant de proximité à l’ancre monétaire et à l’optimalité monétaire : la France (10%), Italie (13%), l’Espagne (18%), la Grèce (22%)…

Il n’est pas le seul à être imperméable à la macro. Je vous ai souvent parlé ici de Fillon qui croit que les déficits d’aujourd’hui font les hausses de taux d’intérêt de demain, comme si l’expérience japonaise n’était d’aucune utilité, et comme si les années 30 relevaient du Pléistocène. Les grands patrons font la même chose, tout le temps. L’autre jour, un de ceux qui gèrent des centaines de milliards d’euros (ça fait peur) a dit (et il en était fier) que réclamer des gains de productivité de 1,5%/an était bien le minimum pour l’Etat et pour la France, vu qu’une telle ambition pour son entreprise serait considérée comme archi-médiocre. Il ne se rend pas compte de ce qu’il dit. Il oublie que, dans sa boite, pratiquement tout le monde est bac+5, polyglotte et mobile. Le français statistique, celui de la réalité macro, a fortiori celui qui est au chômage, est bac-2, peu mobile. La France n’est pas une entreprise, pas même une collection d’entreprises. Sur 67 millions de gens dans ce pays, 49 millions ne travaillent pas dans une entreprise du secteur privé, marchand et lucratif. Et ce qui fonctionne à petite échelle ne fonctionne pas toujours à grande échelle, par exemple on ne peut pas tous être (par définition) « compétitifs ».