Pourquoi le programme difficilement applicable d’Arnaud Montebourg pourrait bien se retourner contre ceux qu’il est est censé protéger

Atlantico : Abrogation de la loi travail plutôt que renégociation, baisse de la CSG pour restituer 800 euros par an et par ménage de pouvoir d’achat, interdiction pour les patrons de s’augmenter sans avoir préalablement augmenté leurs salariés, refus de l’austérité… Arnaud Montebourg vient de dévoiler son programme, qui a connu un sacré virage à gauche. Pour autant ces mesures, qui se revendiquent de la justice sociale, sont-elles vraiment sans danger pour celles et ceux qu’elles ambitionnent de protéger ?

Dans quelle mesure ce programme est-il applicable sans risque de réelle casse sociale ?

Jacques Bichot : Si j’étais chômeur, ou titulaire d’un CDD, ou en CDI dans une entreprise fragile, ou sur le point de terminer mes études et de chercher un premier job, il me semble que j’invoquerais en ces termes l’Être suprême auquel s’adressaient nos ancêtres de la Révolution française : "Mes ennemis du patronat, je m’en charge, laissez-moi me débrouiller avec eux ; mais ce grand ami Arnaud Montebourg, qui me veut tellement de bien, protégez-moi de ses bonnes intentions, qui vont principalement servir à paver l’enfer de mon chômage."

En effet, l’activité économique, l’excédent des embauches sur les licenciements et les fins de CDD ou de missions d’intérim, ne proviennent pas de bouleversements incessants des règles du jeu. Il y a une loi Travail récemment promulguée, elle n’est certes pas une panacée universelle, mais de grâce, cher Arnaud, laissez-là en l’état, les employeurs ont besoin de stabilité et de visibilité pour développer les entreprises et créer des emplois.

De même, laissez la CSG tranquille. Elle a déjà été modifiée bien trop souvent, elle est devenue bien trop complexe, avec une multitude de taux différents, et ce ne sont pas des baisses de cette "contribution" (dont on ne sait pas trop si elle est un impôt ou une cotisation sociale) qui donneront un pouvoir d’achat supplémentaire favorable à l’activité économique : ces baisses ne feront qu’augmenter le déficit public, et quand Bruxelles en viendra à traiter la France comme la Grèce, faisant monter le taux de chômage à 20 % ou 25 %, imaginez-vous que nous vous dirons "bravo ! merci !" ?

Quand à interdire aux patrons d’augmenter leurs rémunérations, quelques distinguos seraient bien utiles. Beaucoup de chefs de TPE ne gagnent pas des mille et des cent. Et ce qu’ils gagnent au-delà de ce qu’ils dépensent, beaucoup l’investissent, parce que fort heureusement ils aiment leur travail et souhaitent développer leur petite "boîte" et embaucher – à condition que les embauches ne soient pas synonymes d’emmerdes en tous genres.

Outre les mesures symboliques égrenées précédemment, quelles sont celles qui vous semblent le plus préjudiciable à la société française et, de façon générale, aux Français ?

Le plus mauvais pour les travailleurs est que l’État traite a priori les patrons comme des salauds contre lesquels il faut systématiquement lutter. Bien entendu, il y a des salauds parmi les patrons, comme d’ailleurs aussi parmi les syndicalistes et parmi les salariés : les hommes ne sont pas tous bons. Mais suspecter a priori tous les patrons, c’est comme suspecter a priori tout membre de la "diversité" : c’est une discrimination qui ne peut que donner de mauvais résultats.