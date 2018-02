Pourquoi la police de sécurité du quotidien ne pourra jamais suffire à gérer les problèmes des "quartiers de la reconquête républicaine"

Atlantico : Suite aux annonces faites par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, concernant la Police de sécurité du quotidien, que peut-on attendre de l'efficacité d'une telle mesure ?

Gérald Pandelon : Aucune efficacité. En effet, c'est comme si vous souhaitiez soigner une personne atteinte d'un cancer quasi-généralisé avec du Doliprane. Comme souvent, l'idée est généreuse et les intentions louables, puisqu'il s'agit d'instaurer davantage de partenariat, y associer les maires, recruter 70000 membres supplémentaires des forces de l'ordre, etc. La difficulté essentielle c'est que malheureusement, car je ne doute pas un instant de la bonne volonté de notre ministre de l'intérieur, cela ne fonctionne pas.

Car dans les zones dites sensibles, la prévention, c'est-à-dire, en définitive la discussion en lieu et place de la force, est perçu comme un signe de faiblesse. C'est cette dimension qu'aucun gouvernant ne comprendra jamais car, tout simplement, les acteurs politiques ne sont pas réellement sur le terrain, car ils sont, quoi qu'ils en disent, coupés des réalités. Et, me direz-vous, c'est quoi la réalité ? C'est tout simplement l'adéquation entre la pensée et les faits ; autrement dit, la vérité vécue, une vérité vue, observée depuis 30 ans, par les habitants, par les forces de l'ordre, par certains magistrats, par les maires - sincères - des grandes villes, ceux qui ne répètent pas, à l'instar d'actes de langage à destination de prétendus abrutis, que ce qui constitue une violence au quotidien ne serait qu'une simple "réaction au système", que le vandalisme serait, selon les hérauts de cette idéologie mortifère, une sorte de "manifestation sociologique", que le réel a tort, en définitive, lorsqu'il contredit l'idéologie. Je vois dans la proposition de notre ministre moins une avancée qu'une défaite, une défaite cuisante, celle de la vérité.

Et cette vérité quelle est-elle ? C'est que la délinquance a augmenté, ce qui explique d'ailleurs notre surpopulation carcérale car, à l'évidence, l'augmentation du nombre des détenus correspond tout simplement à une recrudescence des crimes et délits. Il n'aura d'ailleurs échappé à personne que cela signifie également qu'il existe de plus en plus de condamnations. Le "tout-carcéral" n'est pas, contrairement à ce qu'expliquent nos belles âmes écervelées, la preuve d'un retour du "tout-répressif", mais le constat d'une violence qui se déploie, de jour en jour, de façon de plus en plus forte. Curieuse société que la nôtre où désormais ce sont les voyous qui attaquent les commissariats et autres personnes dépositaires de l'autorité publique... Quelle crise de l'autorité... Le philosophe Nietzsche aurait sans doute évoqué, dans sa généalogie de la morale, une inversion des valeurs... Car, sans une forte prise de conscience que, malheureusement, et qu'on l'accepte ou le déplore, la nouvelle délinquance ne connaît et ne comprend que la force, qu'il n'est donc plus possible d'opposer de la prévention et de la discussion à ceux qui, à partir de l'âge de 14 ans, sont déjà armés de pistolets 9 mm lorsque ce ne sont pas des Kalachnikovs, nous nous condamnons définitivement à l'impuissance. Une impuissance qui, en définitive, n'est que la marque de la naïveté ou du refus, conscient, de regarder la vérité en face...