Pourquoi notre obsession grandissante sur les marchés et les illuminations de Noël en dit long sur notre état

Atlantico : Alors que nous vivons dans société de moins en moins attachée au religieux et pourtant à l'approche des fêtes, les marchés de Noël se multiplient tout comme les illuminations. La fête de Noël, autrefois fête religieuse, est-elle devenue une simple fête de la consommation ?

Jean-Sébastien Philippart : Rappelons d’abord que le 25 décembre choisi par les chrétiens d’Occident correspond d’abord à la date de la fête romaine du solstice d’hiver qui célébrait le retour du soleil et auquel l’Eglise a substitué un nouveau sens en personnifiant la venue de la lumière. Il paraît naturel, en cette période où le soleil est au plus bas, que la société ressente le besoin quasi rituel, comme chez les Romains, de s’adonner à la libre dépense propre au moment festif, au beau milieu d’une débauche d’illuminations.

Sur le plan anthropologique, il n’y a pas de fête sans excès.

Maintenant, il est vrai que les signes religieux inhérents au discours chrétien tendent à disparaître de l’espace public qui n’assume plus ses racines évangéliques. Le fait que l’on parle de plus en plus des vacances d’« Hiver » (au lieu de « Noël ») est particulièrement symptomatique. Si le marketing nous détourne en quelque sorte de l’au-delà, il ne faut pas oublier la pression exercée par le laïcisme doublé d’une litanie multiculturaliste soucieuse de ne pas heurter la sensibilité des autres cultures (en déniant la sienne). Sans parler d’une mentalité catholique moderne et complice qui croit se repentir des fautes passées en enfouissant son identité. Autrement dit, Noël demeure probablement une fête importante, mais vécue en privé.

Patrice Duchemin : La fête de Noël a toujours été liée à la religion mais aussi à la consommation. Mais elle est avant tout une fête de famille. D'ailleurs, on remarque que de nombreuses familles qui ne sont pas chrétiennes la célèbrent. C'est le moment où l'on achète des cadeaux, on cuisine ensemble, on achète à boire et à manger dans le but de partager. De fait, Noël devient commercial, puisque les familles vont consommer des produits. Mais soyons honnêtes, il n'y a aucune fête qui ne soit pas commerciale !

Dans les marchés de Noël, les familles achètent des décorations de Noël : des guirlandes, des bougies, des lumières et des Pères Noël. Typiquement, ce personnage n'a rien à voir avec la religion, il a été inventé par Coca-Cola, c'est une invention marketing. Mais depuis, tout le monde y croit parce qu'il est l'expression ludique de tout ce que l'on espère. Tout comme pour le loto, on lui formule des vœux, des souhaits, en espérant que ces derniers soient réalisés.

Faut-il voir dans les préparatifs et dans l'importance accordé à cette fête une forme de satisfaction immédiate et donc un sur-investissement du temps présent ?

Jean-Sébastien Philippart : Le temps de la fête est par définition le temps du divertissement qui cherche d’abord à se désinvestir du quotidien et de son caractère répétitif. L’effet recherché est la sensation de rupture par rapport au temps qui s’écoule habituellement. Or si la monotonie tend à nous couper les uns des autres, le temps de la fête est un temps de rassemblement. On pense ce que l’on veut du « sur-investissement » marketing, il est fait qu’en cette période nous partageons pour beaucoup d’entre nous le même enthousiasme à prendre du plaisir mais aussi à faire plaisir. A nouveau, on pense ce que l’on veut de cette course un peu folle aux cadeaux, cela n’en reste pas moins des cadeaux que l’on se fait. La festive insouciance de Noël ne va pas sans le souci des autres. Et je ne parle pas de toutes ces manifestations de solidarité à l’égard des plus démunis.