Pourquoi Nicolas Dupont-Aignan ne voit plus la menace pour la République du côté des patriotes

En concluant hier "un accord de gouvernement" avec l’un de ses adversaires, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, Marine Le Pen semble avoir franchi aujourd’hui le cap décisif, auquel elle travaille depuis plus de dix ans, pour donner au FN une légitimité démocratique et républicaine et l’imposer au rang de ceux qui gouvernent la France depuis 1958, date des débuts de la Vème République.

Ainsi vivons-nous aujourd’hui un tournant de l’histoire politique française.

Il s’agit d’une rupture évidente avec le passé, fruit de l’acharnement politique de Marine Le Pen, autant que des échecs de Nicolas Sarkozy et de François Hollande successivement à la tête du pays depuis 10 ans.

Car c’est sur le rejet des deux anciens partis de gouvernement, le Parti Socialiste et Les Républicains, éliminés du deuxième tour de la Présidentielle 2017 que, dans cet entre deux tours, se consolident les choix de l’électorat français qui parait fondés, pour l’essentiel, sur une violente critique du politique et de ses pratiques.

C’est en tout cas ce que confirment les trois candidats, Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon dont les discours, autant que les programmes, ont en commun d’attaquer les deux partis, à droite comme à gauche, jadis dominants, qui se sont par-tagé le pouvoir à chaque échéance électorale jusqu’au 23 avril 2017.

Ainsi, le "ni droite… ni gauche" anti-partis de Macron, favori du deuxième tour, fait-il désormais écho à celui historiquement porté par le FN depuis 50 ans.

De même, l’hostilité suscitée par le libéralisme économique du Président d’En Marche, chez les 19,58% des nouveaux électeurs de La France Insoumise, conduite par Jean-Luc Mélenchon affir-mant dimanche sur TF1 : "Le Front républicain ça consiste à donner des brevets de pompiers à des pyromanes", ne fait-il que renforcer la position de la Présidente du FN, challenger de ce deuxième tour.

De sorte qu’au fond, la réelle victoire de Marine Le Pen réside non pas tant dans les 21,30% obtenus à l’échéance de ce premier tour, ni même aux 40% pronostiqués au 7 mai par les sondeurs, qu’au fait qu’elle en train d’en finir avec le Front Républicain anti-FN et par conséquent avec la dé-légitimation qui frappait son parti d’opprobre depuis sa création en 1972.

C’est pourquoi la décomposition politique des partis traditionnels de gouvernement, concrétisée par leur effondrement électoral du premier tour, traduit-elle au fond une recomposition profonde, et sans doute durable, du contenu des idéologies françaises.

Dès à présent donc, on constate que ce qui était hier désigné par le terme "fascisme" dans l’ensemble de la classe politique et dans l’opinion, n’étant plus incarné par les discours de Marine Le Pen, comme j’ai déjà eu l’occasion de le montrer, ne semble plus être une question centrale dans cette Présidentielle, comme ce fut pourtant le cas en 2002, dans des circonstances électorales a priori similaires.