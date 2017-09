Pourquoi la migration de la route des ouragans vers le nord sera bien moins catastrophique que ce qu’en pensent les ultra-climatiques

Atlantico : Dans une étude datant de 2013, des chercheurs (Reindert J. Haarsma, Wilco Hazeleger, Camiel Severijns, Hylke de Vries, Andreas Sterl, Richard Bintanja,Geert Jan van Oldenborgh, Henk W. van den Brink), indiquent que le réchauffement climatique pourrait faire évoluer les routes des ouragans : "L'élévation des températures de la surface de l'Atlantique tropicale ouvre l'est comme le terrain de reproduction des cyclones tropicaux, produisant ainsi des ouragans plus fréquents et plus intenses vers l'Europe." Malgré l'incertitude que peut présenter ce type d'études, dans quelle mesure un tel scénario peut sembler probable ?

Frédéric Decker : Dès sa création, le GIEC tablait sur une multiplication du nombre d’ouragans à travers le monde sous la hausse des températures globales.

Or, le nombre d’ouragans sur la planète est on-ne-peut plus stable depuis 1959, date du premier satellite météo lancé permettant de meilleures observations et données statistiques sur ces phénomènes. Le rafraichissement des années 50 à 70 n’a pas fait chuter la fréquence des ouragans (-0,4°C sur ces trente années par rapport à la trentaine précédente), et le réchauffement qui a suivi n’a finalement pas augmenté cette fréquence. Nous observons tout au plus une légère hausse du nombre de cyclones violents, de catégorie 3 ou plus. Mais sur une période encore trop courte pour en tirer des conclusions qui seraient trop hâtives. Concernant la fréquence, c’est donc quasiment acquis : il n’y aura pas plus de cyclones à l’avenir, peut-être un peu plus de cyclones de catégorie élevée.

Dans l’Atlantique, quasiment tous les cyclones prennent naissance vers les îles du Cap Vert, au large de l’Afrique de l’Ouest, avant d’être poussés par les alizés vers les Caraïbes et l’est des Etats-Unis. C’est une constante qui ne sera pas bousculée. En été jusqu’à l’automne, saisons de formation des cyclones, les alizés soufflent exclusivement du sud-est vers le nord-ouest. La route des cyclones est parfois altérée par des hautes pressions ou d’autres zones de basses pressions, ils peuvent alors remonter précocement vers le nord par exemple, en direction du centre de l’océan. Le seul et unique cas de phénomène tropical ayant atteint l’Europe est Vince le 11 octobre 2005, tempête tropicale étant partie du Cap Vert directement vers le sud du Portugal et de l’Espagne, coincée par l’anticyclone des Açores anormalement étendu vers l’ouest et le sud. Le phénomène était toutefois affaibli, occasionnant une tempête assez classique pour cette période de l’année. L’Europe de l’ouest et la France subissent occasionnellement des restes de cyclones ou de tempêtes tropicales, comme en 1984 ou 1993. Les conditions météo n’ont toutefois plus rien à voir avec celles observées sous les tropiques, se « limitant » finalement à des vents tempétueux proches de ceux d’une dépression hivernale classique sous notre latitude. Et puisque la question revient régulièrement : non, les tempêtes de décembre 1999 n’étaient pas des ouragans ni des restes d’ouragans, mais des tempêtes « explosives » boostées par un très puissant jet stream (courant de haute altitude).