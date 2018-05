Pourquoi la loi Pacte risque de ne pas libérer autant la croissance que Bruno Le Maire ne semble le croire

​Atlantico : Alors que la loi pacte, portée par le ministre de l'Economie, sera présentée ce 2 mai en conseil des ministres, Bruno Le Maire en précisait les objectifs en déclarant : "nos entreprises sont trop petites. Elles n'ont pas la taille critique pour s'internationaliser et exporter davantage (…). Il faut que nous ayons des entreprises qui aient des reins suffisamment solides pour innover et exporter". Si cette loi pacte a ainsi pour but de "libérer la croissance" alors que la loi relative à la formation professionnelle visait à tirer les bénéfices de cette croissance en termes d'emplois, comment évaluer la rationalité de l'ensemble ?

Ces deux axes de réformes, apparemment complémentaires, peuvent ils fonctionner ?

​Éric Verhaeghe : Je voudrais d'abord revenir sur l'argumentation baroque de Bruno Le Maire concernant la taille des entreprises et leur prétendu besoin d'avoir des "reins solides" pour "innover et exporter". Excusez-moi, mais on n'a rien dit de plus idiot depuis de nombreuses années, et Bruno Le Maire donne une nouvelle illustration éclatante de son incompréhension profonde de ce qu'est une entreprise.

Prenons d'abord l'argument de la taille. C'est le "Big is beautiful" traditionnel de l'énarchie française, dont le ministre Le Maire n'est qu'un numéro parmi d'autres. Le même raisonnement a été servi pour construire Alstom par exemple, de fusion en fusion pour atteindre la prétendue taille critique internationale. Résultat: on a démembré Alstom sans scrupule parce qu'Alstom faisait faillite, et désormais tous les joyaux français que chapeautait Alstom sont passés à la concurrence. Manifestement, Le Maire appartient à cette catégorie de gens qui croient que la réussite est une question de taille. Tout le problème est qu'il vaut mieux de petites entreprises raisonnables et performantes, plutôt qu'une grande entreprise qui se porte mal. J'ai évoqué Alstom, mais on pourrait parler de Renault en son temps, d'Air France ou d'autres. Dans tous les cas, ce n'est pas parce qu'une entreprise est grande qu'elle a les reins solides.

Deuxième point, Bruno Le Maire prétend que seules les grandes entreprises sont armées pour innover et exporter. Les bras nous en tombent! De nombreuses grandes entreprises aujourd'hui externalisent leur fonction d'innovation parce qu'elles sont incapables de la faire fructifier en leur sein. Il suffit que le ministre ouvre les yeux et regarde autour de lui, même sur une chaîne de télévision publique qui diffuse la propagande la plus attendue, il aura de quoi remettre en cause ses croyances hallucinées. Est-ce qu'Apple, Google, Facebook sont nées de grandes entreprises? Non, justement. Toutes ces jeunes pousses sont parties de rien, et c'est parce qu'elles sont parties de rien qu'elles ont pu prospérer. Dans le même temps, IBM a regardé passer le train et n'a pas été capable, à cette époque, de saisir l'innovation, pas plus qu'aucune major américaine. Il faut être un ministre énarque pour soutenir sans rougir ce profond contresens selon lequel l'innovation profite de la grande taille, alors que c'est exactement l'inverse.