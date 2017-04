Pourquoi Jean-Luc Mélenchon est devenu le fantasme de la droite identitaire

Pourquoi Jean-Luc Mélenchon plait-il à la droite identitaire ?

1) Il remet le peuple au centre du jeu politique et se détache de la vision des élites.

Les vraies raisons de cette complaisance à l'égard de Mélenchon résident pour l'essentiel dans les convictions communes : hostilité au libéralisme économique et à la mondialisation, à l'Europe et à la domination allemande, à l'Otan et à l'idée d'une union du "monde libre" face aux régimes autoritaires. Il y a une autre raison, plus subtile. La droite identitaire se définit par son hostilité viscérale à l'égard de la civilisation moderne qui dissout les traditions, promeut le libéralisme et l'individualisme.

Elle est consternée par le relativisme, l'idéalisme bêlant, la tyrannie du présent et la médiocrité culturelle qui en procèdent. Buisson voit sans doute en Mélenchon une alternative aux présidents et aux candidats "selfie". Le chef populiste doit avoir une dimension de verticalité qui lui permet à la fois de guider et de discipliner le peuple. La culture et l'enracinement dans la mémoire historique sont à cet égard des vertus, que présente Mélenchon avec son aspect "hussard noir", "instit de la Troisième République". Le Pen père se distinguait par l'usage de l'imparfait du subjonctif, Mélenchon par ses références à la Révolution française et à Victor Hugo. Celui-ci séduit par son refus de la séduction facile et médiocre, par sa volonté de s'adresser au peuple sans rien céder à l'exigence morale et culturelle, comme un bon professeur à l'égard de ses élèves. Il est à cet égard le candidat naturel de ceux qui pensent que "c'était mieux avant". Buisson associe la rhétorique Mélenchonienne au thème de l'enracinement : sur le fond, le peuple auquel Mélenchon fait référence est le peuple constituant de la conception contractualiste de la nation, mais, dans la forme, Mélenchon mobilise sur l'identité, la référence à une nation qui relève le "la mémoire et de l'Histoire partagées." Les discours de Mélenchon, c'est un peu le "Ma France" de Jean Ferrat.

2) Il représente un allié dans le combat contre le libéralisme mondialisé et dé territorialisé.

On pourrait en effet ajouter une dernière raison, strictement politique : Le vote Mélenchon pourrait revêtir l'aspect d'un vote populiste utile, si l'on accepte l'idée que Marine Le Pen n'a aucune chance d'être élue. Dans cette perspective, une présidence Mélenchon constituerait un coup de pied salutaire dans la fourmilière libérale, européiste et mondialiste, susceptible de recréer du possible politique, de créer une brèche dans laquelle un authentique nationalisme pourrait ensuite s'engouffrer. Sur le fond, néanmoins, il faut être clair : Mélenchon est aux antipodes du nationalisme identitaire et autoritaire. Il est favorable à la démocratie directe, internationaliste, droit-de-l'hommiste (à l'intérieur, pas vis-à-vis de l'extérieur, ce qui lui est vivement reproché à gauche) et immigrationniste. Mais, en effet, dans la lutte contre l'Europe et le libéralisme économique, Mélenchon peut faire figure d'allié de la droite identitaire. Il est à cet égard significatif que Buisson fasse référence au "christianisme" de Mélenchon, identifié à la détestation du capitalisme, de l'argent et du règne de la marchandise. Comme il dit aussi cependant avec plus de justesse qu'il ne pense, la gauche Mélenchon incarne les anciennes vertus chrétiennes "devenues folles" dont parle Chesterton : si elles sont devenues folles, cependant, c'est qu'elles sont "vagabondes", coupées de la tradition qui leur donne sens. Le robespierrisme de Mélenchon, sa politique de la vertu, n'incarne pas le meilleur du christianisme, comme le prétend Buisson, mais le pire, un moralisme étriqué à l'égard de l'argent qui constitue une entrave au progrès économique et social. Le chistianisme sécularisé de Mélenchon est à la fois moins laïque et moins chrétien que le celui de François Fillon, lequel cantonne la foi à la sphère de la spiritualité et des convictions intimes.

3) Il semble être le moyen de recréer le clivage droite gauche sur un paradigme totalement diffèrent, débarrassé des grands choix du système français. (Le libre-échange, le capitalisme financier, l'Europe…).