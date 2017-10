Pourquoi l’Ile de France et Paris gagneraient beaucoup à une suppression des départements de la Petite Couronne

Atlantico : Alors qu'Emmanuel Macron souhaite développer la métropole du Grand Paris, et ce, sans exclure la suppression des départements franciliens, 700 élus et entrepreneurs se réunissaient hier à Versailles pour "manifester leur attachement aux départements franciliens". Historiquement parlant, quel a a été le processus de construction des départements de la région ? Quelle est la rationalité de l'ensemble actuel ?

Laurent Chalard : Contrairement à certains autres départements français, dont les périmètres géographiques, fixés à la Révolution, répondent à des logiques historiques, les départements de Petite Couronne parisienne sont des créations artificielles récentes, qui remontent à une cinquantaine d’années, issus d’une décision purement technocratique. En effet, lors de leur mise en place, il ne s’agissait nullement de faire émerger des territoires administratifs répondant à des logiques géographique, économique ou encore historique, mais d’instaurer une nouvelle organisation politique de la région parisienne.

Dans ce cadre, l’Etat central, tout puissant à l’époque, avait deux principaux objectifs en tête. Le premier était de fragmenter politiquement la région parisienne, pour éviter l’émergence d’une entité administrative du Grand Paris, puissante politiquement, potentiel concurrent de l’Etat central, dans un contexte de macrocéphalie. Cela explique le choix de la balkanisation qui a été fait, puisque nous sommes alors passés de trois départements, la Seine, la Seine-et-Oise et la Seine-et-Marne à huit départements, dont trois en Petite Couronne (les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne) et quatre en Grande Couronne. Le second objectif concernant les territoires de ce qui allait devenir les départements de Petite Couronne, associés à l’époque à la « ceinture rouge », était d’isoler sur le plan administratif les territoires communistes du reste de la région, d’où le périmètre de la Seine-Saint-Denis. Il s’agissait de briser politiquement la « ceinture rouge », tout en regroupant dans le même ensemble les communes « bourgeoises » de l’ouest pour préserver leur caractère.

En 2017, la rationalité des périmètres départementaux de Petite Couronne est totalement inexistante. Comme nous l’avons vu, ils ne répondent à aucune logique historique, économique ou géographique, et la situation n’a pas évolué au fur-et-à-mesure du temps, malgré les tentatives des dirigeants politiques des différents départements d’unifier leur territoire. Les communes constitutives de ces départements ont plus de lien avec Paris intra-muros et les communes limitrophes qu’avec le reste de leur département (par exemple, dans les Hauts-de-Seine, aucun lien n’unit Gennevilliers à Antony). La seule logique, qui peut éventuellement ressortir aujourd’hui, est une logique sociale, dans le sens que la Seine-Saint-Denis s’est fortement paupérisée, le phénomène ayant touché la quasi-totalité du département, du fait d’une mauvaise réputation qui a rejailli sur l’ensemble des communes du département, y compris celles qui étaient plus aisées à l’origine. Par exemple, le secteur du Raincy/Villemomble, au caractère « bourgeois » affirmé dans les années 1960, a vu son profil social se dégrader sensiblement depuis.