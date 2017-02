Pourquoi l'idéologie de la transparence n'est en rien une solution adéquate à l'opacité du financement de la vie politique française

Atlantico : Dans quelle mesure peut-on parler de confusion entre transparence et contrôle, notamment à l'heure actuelle, dans la vie politique française ? Comment cette confusion s'explique-t-elle ?

André Senik : Il faut d’abord reconnaître que les représentants du peuple doivent être soumis à une transparence et à un contrôle pour ce qui concerne leur exercice du pouvoir.

Sans quoi, il faudrait ne déléguer du pouvoir qu’à des Incorruptibles. Mieux vaut partir de l’idée que nul humain normal n’est à l’abri d’un abus de pouvoir, parfois par l’inadvertance que donne l’habitude autour de soi de pratiques qui ne supporteraient pas la lumière.

La confusion à redouter n’est pas entre transparence, contrôle, et même sanctions justifiées. Elle se situe d’une part entre ce qui ce qui est privé et ne relève pas de la vie publique (Mitterand avait-il une deuxième vie ? Avait-il une fille non reconnue ?), et ce qui en relève (était-il malade au point de ne plus être en mesure de diriger la France ? Mettait-il sous écoutes ceux dont il craignait qu’ils divulguent la vie qu’il tenait secrète ? etc). L’autre confusion à éviter se situe entre la connaissance des faits par la justice et leur divulgation publique infamante par des médias qui soufflent la méfiance et le rejet populiste de tous les élus. Il manque une déontologie et des sanctions en ce domaine.

Quels sont les dangers qui peuvent être inhérents à cette volonté du tout transparent dans la vie publique ? Un certain autoritarisme n'est-il pas à craindre notamment ?

André Senik : Le risque d’abus "judiciaire" de la part du pouvoir est évident, mais on ne peut pas y répondre par le droit au secret de ce qui concerne la vie publique. Le danger qui découle de l’abus dans le montage et la dénonciation des "affaires", c’est le populisme, c’est l’indignation démesurée, c’est le "tous pourris", comme s’il fallait que le peuple se donne à un Incorruptible.

Outre le climat de suspicion qu'elles engendrent, dans quelle mesure peut-on dire que les lois de transparence promulguées ces dernières années n'ont pas su renforcer la démocratie ? Quels autres effets négatifs cette idéologie du tout transparent a-t-elle engendré ?

André Senik : Les lois sur la transparence auraient dû rassurer, auraient dû prouver que nul en France n’est au-dessus des lois et à l’abri de la justice, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de privilèges, ou qu’il y en a de moins en moins. En revanche, l’idéologie du tout transparent, du soupçon généralisé et de la chasse à l’homme politique, a accrédité l’idée qu’on nous cache tout ce qu’on ne de nous dit rien, et que tout élu est un salaud qui se cache. La transparence devrait se développer en vue de la confiance. C’est raté !