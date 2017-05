Pourquoi la France devient le moteur des fusions-acquisitions en Europe

Chaque jour apporte de nouveaux éléments témoignant que la France est entrée dans une période de mutation avec l’élection d’Emmanuel Macron. Tout se passe comme si notre pays était en train de sortir d’une période de léthargie avec l’arrivée au pouvoir du plus jeune président de son histoire, animé d’une audace que l’on ne connaissait plus depuis longtemps, témoignant d’une grande aisance et acquérant très vite une stature internationale. Le monde entier découvre cette nouvelle star du gotha des dirigeants.

La chaleur de l’accueil que lui ont déjà réservé Angela Merkel et Donald Trump , celui que s’apprête à lui apporter Vladimir Poutine en venant inaugurer à Versailles une exposition consacrée à Pierre le Grand témoignent que la France est en train de retrouver une place qu’elle avait abandonnée sous le quinquennat de François Hollande. Comme par un coup de baguette magique, le regard des étrangers sur notre pays a changé. On mesure au demeurant combien l’arrivée au pouvoir de Marine Le Pen était redoutée dans les chancelleries, où l’on savait qu’au cours de son histoire, la France avait pu parfois être capable du pire. Le danger populiste parait désormais exclu , en apportant à l’Europe les adjuvants dont elle a besoin pour repartir de l’avant du bon pied, après les risques engendrés par le brexit des Anglais.

Le renouveau français apparait pleinement avec le retour de l’attractivité de notre pays. Les tensions qui existaient sur les marchés se sont apaisées : l’écart de taux entre la France et l‘Allemagne s’est réduit. La dette française est à nouveau recherchée. Un signal essentiel est apparu : les entreprises qui disposent de capitaux considérables gelés dans les bilans des banques sont à nouveau dans les starting-blocks pour investir. Le moment est d’autant plus propice que le vieux continent connait une reprise économique, alors que les Etats-Unis paraissent tentés par un retour au protectionnisme. L’hypothèque populiste paraissant levée, les rapprochements transnationaux se multiplient en Europe. Ainsi, les fusions acquisitions ont été deux fois plus élevées au cours des cinq premiers mois de l’année que pour l’ensemble de 2016. Et c’est la France qui mène le bal, puisque c’est sous son égide que quarante pour cent des opérations ont été réalisées en Europe, avec des illustrations telles que le rapprochement entre PSA et Opel, ou encore Safran avec Zodiac, rappelant ainsi la coopération déjà lointaine qui avait donné naissance à Airbus. Ce mouvement est en train de s accélérer car la psychologie joue aussi un rôle essentiel dans la vie des affaires et la confiance est de retour. On saura très vite si l’optimisme qui est en train de battre en brêche le penchant traditionnel des Français pour le pessimisme, est justifié. Emmanuel Macron est persuadé qu’il peut obtenir de ses compatriotes une majorité absolue lors des élections législatives, qui devraient lui permettre d’engager enfin les réformes de structures indispensables. Cette conquête à la hussarde d’un nouvel univers reste fragile, car les anciens démons rôdent toujours dans les antichambres du pouvoir. Mais l’avènement d’une nouvelle génération autour du chef de l’Etat peut finir par engendrer la mutation indispensable pour que la France retrouve son rôle de catalyseur de l’Europe et ramène la prospérité dans le pays.