Pourquoi il est urgent que la science se rebelle contre les diktats du conformisme

Qu’il faille développer la culture scientifique des politiciens, des journalistes, etc. est devenu un mantra des défenseurs de la science. Or, plus qu’une culture/savoir, c’est bien une culture de la science (culture au sens que lui donne Rémi Brague : « un système de normes, qui visent toutes à assurer la pérennité de l'homme et de l'humain »), comme un des pilier d’une civilisation, qui est manquante. Pourquoi est-ce le cas ?

La croyance, selon laquelle le progrès scientifique produirait mécaniquement un monde meilleur, n’a plus cours, et c’est heureux. Pour autant, la science dans le soupçon permanent, encourage les dérives vers les fausses sciences.

Les diverses catégories de fausses sciences.

Les pseudosciences (comme l’astrologie) ne méritent pas ici de commentaires. La deuxième catégorie, l’alterscience, définie par l’historien Alexandre Moatti, existe de longue date : des personnes formées à la science mobilisent leurs connaissances en faveur de théories alternatives fumeuses. Les théoriciens anti-vaccins constituent un exemple actuel. La troisième catégorie, que j’ai appelée « science parallèle », est la plus récente. L’industrie du tabac y a eu recours. L’écologie politique en fait grand usage : copier l’apparence d’une démarche scientifique, mais avec des conclusions préétablies, notamment pour l’évaluation des risques, avec des « experts » médiatisés, auto-proclamés « lanceurs d’alerte », et sympathisants du projet politique. Les lecteurs de la tribune « L’étrange silence médiatique réservé aux 3 contre-expertises réalisées sur les pauvres rats du Professeur S. » identifieront dans cette étude réfutée un cas d’école de « science parallèle »…

Pourquoi ces fausses sciences ne sont-elles pas publiquement rejetées par les scientifiques « normaux » ?

Une première réponse tient au mode de financement de la recherche, qui a organisé la compétition de tous contre tous pour des ressources limitées. Des financements par appels d’offres sont légitimes afin de soutenir les politiques de recherche et favoriser l’émulation. Leur abus enchaîne les chercheurs dans l’utilitarisme (consacrer du temps à dénoncer les fausses sciences devient contreproductif pour une carrière) et dans le conformisme : il devient de bon ton d’évoquer les thèmes à la mode dans tout projet de recherche (développement durable, lutte contre le changement climatique, …). La conformité avec l’air du temps, plutôt que la pensée out of the box, favorise l’obtention des sacro-saints budgets de recherche.

Un autre facteur, le « précautionnisme », a créé un véritable business scientifique pour évaluer toutes les molécules possibles et imaginables, souvent par des protocoles expérimentaux choisis pour favoriser l’identification d’un effet toxique théorique (le danger) sans considération pour l’exposition au danger qui définit le risque dans la vraie vie (risque = danger x exposition au danger). Les services de communication pensent promouvoir leur institut de recherche en communiquant aux médias des études (inutilement) anxiogènes, en conformité avec la doxa catastrophiste du moment.