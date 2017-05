Pourquoi Emmanuel Macron va bénéficier d’un meilleur alignement des planètes

Un nouveau quinquennat chasse l’autre. Pourtant, celui qui s’amorce ne ressemble à aucun de ceux qui l’ont précédé. Le déferlement médiatique planétaire qui a salué l’élection du plus jeune président que la France ait connu, EmmanuelMacron, traduit bien la surprise provoquée par cet événement et l’espoir qu’elle suscite de voir enfin la France épouser son siècle et donner un coup d’arrêt au déclin qui la mine et suscite une colère croissante dans une partie de plus en plus grande de la population.

Il est vrai que François Hollande quitte l’Elysée en laissant derrière lui un bilan consternant. Le chômage a fait un bond en avant, plaçant la France en tête des grands pays industrialisés dans ce domaine. Le commerce extérieur est dans un état critique, avec un déficit annuel de l’ordre de cinquante milliards, où toute augmentation du pouvoir d’achat profite d’abord aux importations plutôt qu’à la production nationale en raison de la désindustrialisation. Le niveau d’endettement du pays reste préoccupant.

Pourtant, au départ, François Hollande bénéficiait d’une situation favorable : la conjonction d’une baisse historique des prix du pétrole et des taux d’intérêt et d’une conjoncture internationale en amélioration. Mais, au lieu de profiter de ces atouts, il a tout gâché par un matraquage fiscal qui a conduit au repli sur soi et à la paralysie d’une économie enkystée par le poids d’une bureaucratie de plus en plus inadaptée à notre époque. Les aménagements entrepris en cours de mandat n’ont pas suffi à dégripper la machine, de sorte que notre pays n’a cessé de perdre du terrain par rapport aux autres.

L’arrivée d’Emmanuel Macron a totalement changé le climat. « Son ennemi n’est plus la finance » comme l’avait clamé son prédécesseur au Bourget il y a cinq ans. Il veut au contraire réhabiliter l’entreprise pour favoriser l’investissement. Au départ, il entend créer un climat d’apaisement en rétablissant le grand absent, la confiance, qui fait si cruellement défaut. Il a déjà obtenu un premier succès : une reprise spectaculaire de la Bourse entre les deux tours de l’élection présidentielle, qui a gagné l’ensemble des places européennes, tant il a éloigné la crainte du populisme, si redouté par nos partenaires car il contenait en germes une désintégration de l’Europe. Au demeurant cet aspect psychologique essentiel va le conforter alors qu’il aura aussi sa part dans l’alignement des planètes, puisque les cours du pétrole sont aujourd’hui stabilisés avec des perspectives orientées à la baisse plutôt qu’à la hausse en raison des désaccords qui opposent entre eux la plupart des pays de l’Opep, face à l’augmentation de la production américaine. Les taux d’intérêt ont certes commencé à remonter, mais très lentement, tandis que l’inflation est contenue. Et signe du changement fondamental qui est en train de se produire : l’économie amorce une embellie : la Banque de France vient de réviser en hausse le rythme de croissance au deuxième trimestre à 0,5%, ce qui devrait permet à notre pays de retrouver un rythme comparable à celui de ses principaux partenaires, après plusieurs années de décrochage. Enfin, à l’étranger, le nouvel élu à l’Elysée bénéficie d’instinct d’un préjugé favorable, au point que la City de Londres commence à redouter l’attirance que Paris pourrait à nouveau exercer sur les investisseurs.